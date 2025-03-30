Посадіть ці рослини біля капусти: урожай перевершить усі очікування

Досвідчені городники вже давно знають, що для того, аби отримати багатий урожай, потрібно дуже грамотно розпланувати грядки в себе на ділянці. Адже сусідство з одними рослинами приносить культурам користь, а з іншими – шкоду.

Капуста – це універсальний овоч, що може стати смачним та нескладним у догляді доповненням до вашого городу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та для того, аби урожай швидко потішив, потрібно не тільки посадити капусту правильно, але й підібрати їй вдалих сусідів по грядці.

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Квасоля

Оскільки квасоля належить до сімейства бобових, вона може повертати у ґрунт чимало важливих поживних елементів, що потрібні для розвитку капусти.

Поряд з квасолею капуста буде отримувати вдосталь азоту, а це приведе до появи великих качанів. Найкраще для квасолі підійде ділянка, де вистачає сонця, та з добре дренованим ґрунтом.

Морква

Це – дружня до капусти рослина, адже вони не будуть змагатися за місце чи поживні речовини. Морква росте під землею, тоді як капуста формує наземні качани. Окрім того, морква може подрібнювати ґрунт, полегшуючи поширення коренів капусти.

До речі, раніше ми вже ділилися місячним календарем посадки моркви на квітень.

Садити моркву варто на добре освітленій ділянці, хоч вона й може рости у частковій тіні. Підібрати для неї потрібно пухкий, добре дренований ґрунт.



Моркву можна садити біля капусти / Фото Pexels

Цибуля

Якщо вам потрібний природний захист від шкідників для качанів капусти на городі, ви можете замислитися про те, аби висадити поряд цибулю. Її сильний запах збиває з пантелику капустяну міль та решту жуків.

Як і морква, цибуля не конкуруватиме за простір та її можна висаджувати прямо між капустинами. А поєднання квасолі, цибулі та селери взагалі дасть капусті максимальний захист.

Чорнобривці

Цю квітку надзвичайно легко вирощувати, і її можна садити біля багатьох овочів через аромат, що легко відлякує шкідників. Садіть їх біля капусти, і тоді ви помітите, що на неї не нападатимуть нематоди, капустяні черв'яки та попелиця.

Розмарин

Якщо ж ви хочете висадити в себе у саду чи на городі запашні трави, тоді варто замислитися про розмарин, що має приємний, проте захисний аромат. Він допоможе відлякати шкідників від капусти. Садіть розмарин на сонячній ділянці, у добре дренований ґрунт.