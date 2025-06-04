Овочі, які можна посадити на початку червня: виростуть за кілька тижнів

Травень видався дуже холодним й дощовим місяцем, тому багато посаджених рослин не зійшли. Через це овочі й зелень зростуть в ціні у супермаркетах, тому радимо посадити кілька культур в себе на городі, щоб зекономити кошти.

Є кілька овочів та зелень, які принесуть багато плодів та користі при найменших витратах, пише 24 Канал з посиланням на "Експерт". За словами фахівців, ці рослини дешевше самостійно виростити, ніж купляти в магазині чи на базарі.

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Зелень

Дуже легко виростити на власній грядці базилік, кріп, петрушку, м’яту чи розмарин. Зелень не має хвороб, досить проста в догляді й швидко росте. Купуючи її в супермаркеті, є всі шанси зберегти її свіжою кілька днів, а от на грядці вона завжди буде під рукою й не доведеться викидати зів’ялі залишки.

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Перець

Щоб перець виріс великим та смачним, треба обрати тепле місце й легкий та дренований ґрунт. Перець рідко хворіє й не вимагає постійного догляду.

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Помідори

Фахівці радять городникам взятися за вирощування чері. Вони не потребують багато місця на грядці, а з кількох кущів можна зібрати чимало плодів. Окрім того, чері є не такі вибагливі, як великоплідні сорти.



Овочі, які можна посадити у червні / Фото Pexels

Квасоля

Ця культура є зовсім невибагливою й дає швидко результат. Якщо за квасолею належно доглядати, то урожай можна буде збирати все літо.

Огірки

Для гарного росту огірків, треба їм забезпечити грядку з великою кількістю світла й оздобити вертикальну опору, яка мінімізує загнивання листя й плодів. Трішки підживлення й регулярний полив забезпечать чудовим урожаєм.

Кабачки

Овочі добре приживаються й швидко ростуть й здатні потішити урожаєм з кількох кущів. Важливо лише вчасно обривати овочі, щоб вони не виросли занадто великими.