Овочі, які можна посадити на початку червня: виростуть за кілька тижнів
- Рекомендується садити зелень, перець, помідори чері, квасолю, огірки та кабачки на початку червня, оскільки вони легко ростуть і не вимагають багато догляду.
- Ці овочі можуть бути економічнішими для вирощування вдома, ніж купівля в супермаркетах, особливо з огляду на можливе підвищення цін через погані погодні умови у травні.
Травень видався дуже холодним й дощовим місяцем, тому багато посаджених рослин не зійшли. Через це овочі й зелень зростуть в ціні у супермаркетах, тому радимо посадити кілька культур в себе на городі, щоб зекономити кошти.
Є кілька овочів та зелень, які принесуть багато плодів та користі при найменших витратах, пише 24 Канал з посиланням на "Експерт". За словами фахівців, ці рослини дешевше самостійно виростити, ніж купляти в магазині чи на базарі.
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Зелень
Дуже легко виростити на власній грядці базилік, кріп, петрушку, м’яту чи розмарин. Зелень не має хвороб, досить проста в догляді й швидко росте. Купуючи її в супермаркеті, є всі шанси зберегти її свіжою кілька днів, а от на грядці вона завжди буде під рукою й не доведеться викидати зів’ялі залишки.
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Перець
Щоб перець виріс великим та смачним, треба обрати тепле місце й легкий та дренований ґрунт. Перець рідко хворіє й не вимагає постійного догляду.
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Помідори
Фахівці радять городникам взятися за вирощування чері. Вони не потребують багато місця на грядці, а з кількох кущів можна зібрати чимало плодів. Окрім того, чері є не такі вибагливі, як великоплідні сорти.
Овочі, які можна посадити у червні / Фото Pexels
Квасоля
Ця культура є зовсім невибагливою й дає швидко результат. Якщо за квасолею належно доглядати, то урожай можна буде збирати все літо.
Огірки
Для гарного росту огірків, треба їм забезпечити грядку з великою кількістю світла й оздобити вертикальну опору, яка мінімізує загнивання листя й плодів. Трішки підживлення й регулярний полив забезпечать чудовим урожаєм.
Кабачки
Овочі добре приживаються й швидко ростуть й здатні потішити урожаєм з кількох кущів. Важливо лише вчасно обривати овочі, щоб вони не виросли занадто великими.