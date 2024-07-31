Це треба запам'ятати: що посадити після картоплі наступного року

Дачники постійно наголошують на тому, що культури на городі треба змінювати, щоб зберегти родючість ґрунту та покращити його структуру.

Після того, як ви зберете урожай картоплі восени, важливо на тому ж місці посадити іншу культуру. Переживати над тим, що ж саме треба посадити не варто, скільки є чимало варіантів, які ідеально підійдуть для посадки після картоплі.

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Що посадити після картоплі

Бобові культури: соя, горох, квасоля. Ці культури збагатять ґрунт азотом, покращать його структуру та родючість.

Хрестоцвіті овочі: ріпа, редис. Вони сприяють відновленню ґрунту та добре ростуть після картоплі.

Гарбузові культури: патисони, гарбузи, кабачки. Після картоплі ці овочі дають хороший урожай.



На городі після картоплі треба садити інші культури / Фото Pexels

Що не можна садити після картоплі

Наступного року на тому ж місці, що росла картопля не можна садити деякі овочі, оскільки вони будуть вразливі до захворювань та шкідників.

Помідори, баклажани та перці – заразяться фітофторозом та стануть схильними до атаки колорадських жуків.

Полуниця та суниця – можуть бути вражені капустянкою чи дротяником.

Відпочинок грядки після картоплі

Щоб відновити ґрунт після вирощування картоплі варто посадити сидерати або провести чергування культур.

Посадка сидератів

Ще до зимових заморозків посійте такі злакові культури, як жито та овес, які до весни збагатять ґрунт.

Чергування культур

Посадіть культури, які не будуть виснажувати ґрунт та сприятимуть його відновленню. Збагатити ґрунт корисними мікроелементами зможе посадка зелені (салат, шпинат) і трав (петрушка, базилік, чебрець).

Якщо правильно чергувати культури та використовувати сидерати, то зможете підтримувати родючість ґрунту та мати багатий урожай щороку.