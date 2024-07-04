Які овочі садити в липні: поспішіть, щоб мати гарний урожай

Дачники кажуть, що у липні є останній шанс щось посадити чи посіяти на городі, щоб за незначний період отримати урожай. Середина липня є сонячною та тепло, тож посадка швидко зійде та почне добре рости й давати плоди.

Земля у липні родюча та ідеально підходить для посіву овочів. Добре в цей час садити кабачки, капусту та цукрову кукурудзу. Поспішіть посадити їх на початку місяця, щоб зібрати урожай ще в теплу осінню пору.

Читайте також Що робити, аби не жовтіло листя у огірків: кілька дій врятують весь урожай

Кабачки

Кабачки люблять сонячне й захищене місце та ґрунт з добривами. Найкраще приживеться розсада. Після пересаджування з теплиці не забувайте їх поливати на відкритій ділянці.



У липні можете висаджувати кабачки / Фото Pexels

Гарбуз

Перед посадкою гарбуза треба обов'язково підготувати ґрунт. Перемішайте його з домашнім компостом. Після цього вже можете розпочинати посадку.

Солодка кукурудза

У липні садіть на відкритому повітрі цукрову кукурудзу, але не забувайте її регулярно поливати, доки вона не вкоріниться. Також застосовуйте корисне мульчування на поверхні ґрунту, яке допоможе утримувати вологу та навіть дещо пригнітить ріст бур’янів.

Також садівники радять висадити в цей період салат, шпинат, броколі, капусту, квасолю, помідори, а також перець та огірки. Щоб знати, які дні є найкращими чи найгіршими для посадки – звертайтеся до місячного календаря на липень, який підкаже ідеальні дні для роботи на городі.