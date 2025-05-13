Які квіти посадити на могилі: чудово цвітуть і не потребують догляду

Українці звикли садити квіти на могилах, щоб вшанувати пам’ять померлих родичів. Часом важко вгадати, що саме пасує садити на кладовищі, бо варто ще й врахувати те, що квіти мають добре рости самостійно й не потребувати постійного догляду.

Перед святом Трійцею, чимало родичів підуть на кладовище не лише для того, щоб прибрати могили, але й озеленити місце поховання квітами, пише 24 Канал з посиланням на Київ 24. Штучні квіти забороняють носити на цвинтар, тому до могили варто приносити живі квіти або ж посадити їх.

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Експертка з садівництва Олена Самойлюк розповіла, що є кілька квітів, які ідеально підходять для саджання на цвинтарі, оскільки не вимагають постійного поливу й догляду.

Які квіти посадити на цвинтарі

Найкраще на могилі садити килимові квіти, які вкриють велику площу землі й будуть гарно цвісти усе літо. Віддавайте перевагу багаторічникам, щоб кожного року нічого не пересаджувати.

Аліссум

Ці квіти є легкими в догляді. Рослина добре сама розростається й зовсім не боїться посухи. Має різні забарвлення, тож цілком можете обирати квіти різних кольорів.

Обрієта

Рослина вкриє могилу квітучим килимом. Вона досить посухосійка, тож достатньо буде лише раз на кілька місяців підлити землю. Вирощується через розсаду, а після пересадки буде добре рости, без жодних проблем.



Квіти, які можна садити на могилі / Фото "Добродар"

Портулак

Для того, щоб на могилі не було бур’янів, радимо посадити рослину портулак. Вона швидко розмножується й добре росте. На кладовищі квіти будуть цвісти від початку літа аж до перших заморозків. На могилу рекомендовано обирати багаторічний сорт – портулак великоквітковий.

Очиток

Цей багаторічник відомий своєю невибагливістю в рості. На могилі зацвіте в червні й буде прикрашати її аж по вересень. В усі інші місяці замість квітів буде розкидане красиве листя.