Які квіти посадити під зиму: вони морозостійкі і зацвітуть навесні

Осінь – це ще зовсім не час відпочинку для городників. І навіть в листопаді можна висаджувати деякі квіти, головне – про запас заготувати насіння.

Досвідчені квітникарі знають, що посадка квітів не закінчується літом і навіть вереснем. Якщо ви хочете, аби рослини розцвіли з першим теплом, тоді можна посадити їх у листопаді, пише Good Harvest.

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Для чого садити квіти під зиму

Цей спосіб – простий і вже роками перевірений. І висаджують рослини у холодну погоду для того, щоб досягти цілого ряду переваг. Зокрема:

Економія часу навесні. Коли настає довгоочікуване тепло, збільшується і кількість справ, які потрібно виконати в саду та на городі. Ви можете позбавити себе великої кількості турбот, якщо засієте насіння ще у листопаді.

Стратифікація насіння. Деякі види квітів потребують стратифікації перед посадкою – тобто загартовування у холодильнику. Осінній посів дозволяє досягнути того самого результату природним шляхом.

Не потрібно вирощувати розсаду. Вирощування розсади та догляд за нею – це трудомісткий процес, який забирає багато часу. І якщо не доведеться вирощувати так квіти, ви звільните підвіконня для інших рослин, які є більш теплолюбними.

Раннє цвітіння квітів. Коли ви садите рослини під зиму, вони порадують вас цвітінням приблизно на два тижні раніше.



Деякі квіти потрібно садити під зиму / Фото Pexels

Як садити квіти під зиму?

Для зимового посіву потрібно дотримуватися деяких загальних правил. Ділянку потрібно приготувати заздалегідь та підживити її, підготувати лунки чи борозни. Мульчу чи ґрунт для засипки посівів також потрібно підготувати заздалегідь, аби вона була сухою та рихлою.

Замочувати насіння перед посадкою не потрібно, і грядки поливати також не варто. Краще висадити насіння пізніше, ніж раніше – садіть тільки тоді, коли погода стане стабільно холодною і наближатиметься до нуля. Кількість насіння для посіву потрібно збільшити на 25 – 50%.

Які квіти садити під зиму?

Для осіннього пізнього посіву підходять і однорічні, і багаторічні квіти. До речі, дворічні рослини, якщо посадити їх під зиму, скоріш за все, порадують вас цвітінням вже наступної весни. Зверніть увагу на такі квіти: