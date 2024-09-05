Бур'янів на ділянці не буде: що посіяти на городі після картоплі
Джерело:"Радіо Трек"
Вересень – це час, коли городники займаються викопуванням картоплі та заготовлянням її на зиму. Втім, ділянка після неї не обов'язково має стояти пустою аж до весни.
Після того, як ви вже вибрали усю картоплю в себе на городі, там залишається чимало пустих грядок. І чимало городників мають простий план: вносять на них гній та перекопують землю. Так чорнозем стає готовим до весняних посадок. Але є і інший спосіб: ви можете засіяти ділянку спеціальними рослинами.
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Що посіяти на городі після картоплі
Перш за все потрібно розібратися з тим, що таке сидерати, про які дуже часто говорять саме восени. Це – рослини, які вирощують для того, щоб потім загорнути їх у ґрунт, і таким чином поліпшити і його структуру, і кількість поживних речовин в ньому.
Сидерати можуть збагатити землю азотом, а також впоратися іще з однією проблемою, яка постійно докучає садівникам – бур'янами. Назва сидератів і пішла від латинського слова sīdere, що в перекладі означає "осідати" та "залишатися лежати"
А посіяти на городі можна такі рослини:
- гірчиця;
- фацелія;
- люцерна;
- конюшина;
- люпин;
- бобові;
- буркун;
- вика;
- олійна редька;
- ріпак;
- жито;
- ячмінь;
- овес.
Тобто, під термін сидератів підпадає практично все, що може швидко наростити зелену масу після посадки. І для картоплі підійдуть будь-які сидерати, окрім пасльонових. До речі, засіяти сидератами можна не тільки грядки після картоплі, але й увесь город.
Напередодні заморозків город переорюють та закладають сходи сидератів у ґрунт ще до того, як вони починають цвісти. Так за зиму вони перегнивають і можуть відновити свій родючий склад та позбавити городника цілої низки проблем.
Після картоплі можна висіяти різні рослини / Фото Pexels
Деякі дачники займаються переорюванням і навесні – тоді сидерати можна висіяти ще пізніше. Втім, осіння оранка буде більш корисною та допоможе краще збагатити ґрунт. Тож з посівом радять не затягувати надто сильно.
Як працюють різні сидерати
Залежно від того, який ефект для ґрунту ви хочете отримати, потрібно підбирати різне насіння.
- Горох, люцерна, буркун та люпин можуть наситити ґрунт азотом, а буркун також корисний для того, аби боротися з дротяником.
- Кормові боби допомагають у зменшенні кислотності ґрунту.
- Олійна редька бореться з бур'янами та нематодами.
- Ячмінь корисний для підвищення вологості. Його радять садити, якщо ви страждаєте від дуже сухого ґрунту на городі.
- Жито насичує калієм та фосфором і може боротися із дротяником.
- Овес полегшує ґрунт.
Але особливо корисною на городі після картоплі вважають гірчицю: вона може збагатити ґрунт азотом, фосфором та калієм і сприятиме збільшенню врожайності на наступний рік.