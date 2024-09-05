Сорняков на участке не будет: что посеять на огороде после картофеля

Сентябрь – это время, когда огородники занимаются выкопкой картофеля и заготовкой его на зиму. Впрочем, участок после него не обязательно должен стоять пустым вплоть до весны.

После того, как вы уже выбрали всю картошку у себя на огороде, там остается немало пустых грядок. И многие огородники имеют простой план: вносят на них навоз и перекапывают землю. Так чернозем становится готовым к весенним посадкам. Но есть и другой способ: вы можете засеять участок специальными растениями.

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Что посеять на огороде после картофеля

Прежде всего нужно разобраться с тем, что такое сидераты, о которых очень часто говорят именно осенью. Это – растения, которые выращивают для того, чтобы потом заделать их в почву, и таким образом улучшить и ее структуру, и количество питательных веществ в ней.

Сидераты могут обогатить землю азотом, а также справиться еще с одной проблемой, которая постоянно досаждает садоводам – сорняками. Название сидератов и пошло от латинского слова sīdere, что в переводе означает "оседать" и "оставаться лежать"

А посеять на огороде можно такие растения:

горчица;

фацелия;

люцерна;

клевер;

люпин;

бобовые;

донник;

вика;

масличная редька;

рапс;

рожь;

ячмень;

овес.

То есть, под термин сидератов подпадает практически все, что может быстро нарастить зеленую массу после посадки. И для картофеля подойдут любые сидераты, кроме пасленовых. Кстати, засеять сидератами можно не только грядки после картофеля, но и весь огород.

Накануне заморозков огород перепахивают и закладывают всходы сидератов в почву еще до того, как они начинают цвести. Так за зиму они перегнивают и могут восстановить свой плодородный состав и избавить огородника целого ряда проблем.



После картофеля можно высеять различные растения / Фото Pexels

Некоторые дачники занимаются перепашкой и весной – тогда сидераты можно высеять еще позже. Впрочем, осенняя вспашка будет более полезной и поможет лучше обогатить почву. Поэтому с посевом советуют не затягивать слишком сильно.

Как работают различные сидераты

В зависимости от того, какой эффект для почвы вы хотите получить, нужно подбирать разные семена.

Горох, люцерна, донник и люпин могут насытить почву азотом, а донник также полезен для того, чтобы бороться с проволочником.

могут насытить почву азотом, а донник также полезен для того, чтобы бороться с проволочником. Кормовые бобы помогают в уменьшении кислотности почвы.

помогают в уменьшении кислотности почвы. Масличная редька борется с сорняками и нематодами.

борется с сорняками и нематодами. Ячмень полезен для повышения влажности. Его советуют сажать, если вы страдаете от очень сухой почвы на огороде.

полезен для повышения влажности. Его советуют сажать, если вы страдаете от очень сухой почвы на огороде. Рожь насыщает калием и фосфором и может бороться с проволочником.

насыщает калием и фосфором и может бороться с проволочником. Овес облегчает почву.

Но особенно полезной на огороде после картофеля считают горчицу: она может обогатить почву азотом, фосфором и калием и будет способствовать увеличению урожайности на следующий год.