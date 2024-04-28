Як доглядати лаванду навесні: вона буде пишно цвісти

Лаванда – це та рослина, яка зазвичай асоціюється із приємним запахом, який має заспокійливу дію. Та для того, щоб отримати цвітіння, вам потрібно дізнатися особливості догляду за нею.

Дуже часто лаванду використовують не тільки як окрасу саду, але і для того, щоб отримувати з неї ефірні олії та використовувати у медицині та косметичній промисловості. Виростити її на ділянці не так вже й складно, якщо знати всього кілька трюків.

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Як доглядати за лавандою навесні

Весняний догляд за лавандою не передбачає надто великої кількості клопотів для вас, але водночас він може визначити те, як надалі буде рости ваша лаванда, тож вам не варто пропускати його. На жаль, недостатньо просто купити якісні саджанці для того, щоб щороку насолоджуватися цвітінням рослини.

Після того, як закінчується зима, лаванда зазвичай виглядає зовсім непоказною та беззахисною. І для того, щоб доглянути за лавандою, вам потрібно пройти через кілька простих процесів: обрізка куща, полив, внесення добрив.

Основний догляд за лавандою навесні – це обрізка. Якщо ви пропустите її хоча би один рік, в результаті отримаєте непривабливий кущ, який матиме голі нижні гілки. А ось стрижка дозволяє садівникам формувати кущі так, як потрібно, щоб вони могли тішити око.



Лаванда потребує правильного догляду / Фото Pexels

Обрізку, втім, потрібно проводити тільки для рослин, які досягли віку 2-х років. Спершу вам потрібно видалити усі зламані та сухі гілки, а також хворі частини рослини. Після цього укоротіть її до третини загальної висоти, але якщо вона дуже добре доглянута, тоді ви можете обрізати її тільки на 15 сантиметрів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Підгодівлю кущів лаванди найкраще проводити калійними добривами. Натомість з азотними вам потрібно бути справді обережними – і їх потрібно використовувати тільки у весняний період, адже це може стимулювати зростання зеленої маси.

Поливати лаванду під час настання теплої погоди також частіше. Після того, як проходить дощ, потрібно розпушити поверхню ґрунту між рослинами та прибрати усі бур'яни. І якщо ви хочете запобігти появі надто великої кількості бур'янів, ви можете покрити торфом усю відкриту землю біля лаванди.