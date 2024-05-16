Впевненість у собі – це індикатор успішної людини, і вона може дуже сильно допомогти вам фактично в усіх справах, за які ви беретеся. Тож потрібно знати, на що звернути увагу, аби розвинути у собі цю якість.

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Зверніть увагу на поставу

Перше, чому вам потрібно навчитися – це займати свій простір, розправляти плечі та вирівнювати спину, а також відчувати опорру в стопах. Спершу це може здатися непростим завданням, але згодом перетвориться на звичку та другу натуру. Людина, яка має хорошу поставу, виглядає більш авторитетною та компетентною, а також успішною, і передусім – у власних очах.

Піддавайте сумніву самокритику

Негативні думки про себе можуть здаватися правдивими, але ваше завдання – навчитися гальмувати їх ще до того, як вони почнуть заповнювати вашу голову. Тут важливо пам'ятати, що думки – це не факти, і вони можуть бути помилковими.



Самокритика не завжди корисна / Фото Pexels

Визначте особисті межі

Особисті кордони можуть бути різними: соціальними, емоційними, фізичними. Тож дайте собі відповіді на питання, на які теми вам не подобається говорити, що вас не влаштовує у спілкуванні з людьми тощо.

Згадайте ситуації, коли ви відчували себе некомфортно під час розмови, і ваші емоції будуть найкращим індикатором порушення кордонів.

Познайомтеся із собою

Непоганим початком може стати навіть звичайна анкета. Намагайтеся відповідати чесно та ретельно на запитання, що вам найбільше подобається чи не подобається, які ваші плани та цілі на рік, сформулюйте джерела натхнення та мрії – і головне, не бійтеся до них йти.