Звісно, всі ми знаємо, що під час регулярного прибирання та миття посуду засоби для чищення можуть витрачатися дуже швидко. І для того, щоб трохи заощаджувати на них, потрібно знати всього кілька лайфхаків, які точно допоможуть.

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Як економити засіб для миття посуду

Щоденна рутина може забирати у вас не тільки час, але і немалу частину бюджетних коштів. І для того, щоб оптимізувати процес, вам необов'язково жертвувати якістю, або ж витрачати надто багато часу.

Втім, існують прості методи, які допоможуть вам заощадити на цих засобах – із використанням тих продуктів, які можна знайти у себе вдома.

Кухонна сіль

Так, ви могли про це не думати, проте звичайна кухонна сіль може бути дуже корисною для миття посуду, особливо, якщо вона кам'яна і груба. Сіль – це продукт, що має абразивні властивості, і вона може впоратися навіть із дуже важкими забрудненнями.

Вам потрібно просто насипати трохи солі на губку, а потім додати і гель для миття посуду. Після цього ви можете починати мити тарілки.



Сіль допоможе помити посуд / Фото Pexels

Харчова сода

Це – давно перевірений у побуті засіб, тож його точно варто використовувати. Сода може відмити майже все на світі через свою їдку для бруду структуру. В поєднанні сода та рідина для миття посуду можуть творити справжні дива. Додати її можна і безпосередньо у місткість із засобом, або ж можна насипати на губку під час чищення.

Зубний порошок

На диво, зубний порошок – це один із найкращих відбілювачів, який ви можете знайти, адже він створений спеціально для того, щоб очищувати зуби, але прекрасно діє і на інших поверхнях.

Втім, завдяки своєму складу він може також надати посуду глянцевого блиску та очистити його у важкодоступних місцях.