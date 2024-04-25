Для того, щоб отримати максимальний урожай від вашого перцю, потрібно правильно його садити і вносити добрива, які допоможуть йому добре розвиватися. І зробити це потрібно з самого початку.

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Що потрібно вносити в лунку при посадці перцю

Для того, щоб посадити перець, потрібно обрати правильний ґрунт, і відмінно підійде ділянка на суглинному чи супіщаному. Але звертайте увагу, що на неї має потрапляти багато сонячного світла.

Перед посадкою перцю ґрунт потрібно удобрити: з осені у нього додають компост – приблизно одне відро на квадратний метр та 300 грамів кісткового борошна. Вже після зими ви також можете внести перегній у землю та 1 склянку попелу.

Чимало городників вносять добрива також і прямо під час посадки перцю. І вони зупиняються саме на домашніх, а не магазинних варіантах. І, хоч ви можете бути здивовані, чимало народних рецептів можуть бути не гіршими за якістю, ніж "хімія".



Перець потрібно садити перець / Фото Pexels

Що покласти в лунку під час посадки:

розчин коров'яку – для цього потрібно розбавити 0,5 літра добрива на відро води і влити по літру розчину в лунку. Також додати перегній і ґрунт;

– для цього потрібно розбавити 0,5 літра добрива на відро води і влити по літру розчину в лунку. Також додати перегній і ґрунт; попіл – додавати жменю;

– додавати жменю; кісткове борошно – по 2 столові ложки на кущ, також додавати компост та городній ґрунт;

– по 2 столові ложки на кущ, також додавати компост та городній ґрунт; попіл, цибулиння та яєчна шкаралупа – додавати мо жмені, суміш підходить і для посадки помідорів.

Ще один універсальний рецепт, який також підходить і для огірків та помідорів – це шматочки бананової шкірки. Вона на диво багата на калій, фосфор та кальцій. Для того, щоб використати шкірку банана, її потрібно подрібнити та додати під час висадки.