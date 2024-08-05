Підріжте ці рослини в серпні: наступного року вони ростимуть ще пишніше
Джерело:УНІАН
Більшість людей вважає, що обрізки проводяться тільки навесні чи восени, проте це не так. Деякі рослини просто необхідно обрізати влітку, і серпнева обрізка може принести дуже багато користі.
Літня обрізка дерев, кущів та чагарників буде більш щадною, ніж весняна чи осіння. І основне її завдання – це отримати згодом кращий урожай. І покращитися він може вже цього сезону, або ж у наступному.
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Чи можна обрізати яблуню в серпні
Так, робити це можна, і звернути увагу, до речі, потрібно не тільки на яблуню. Навесні зазвичай проводять санітарну обрізку, а влітку вона потрібна з інших причин.
Ось кілька з них:
- прорідження крони – можна видалити гілки з листям, що спрямовані до центру крони. Так ви покращите провітрювання й до дерева потрапить більше світла;
- видалення гілок – сухі хворі гілки потрібно прибрати, а також ті, на яких росте листя із дефектами;
- покращення плодоношення – коли на дереві буде менше непотрібних пагонів, тоді всі сили потрібно спланувати до плодів. Тоді вони стануть більшими й смачнішими.
В серпні ви можете проводити обрізку усіх плодово-ягідних культур: яблуні, груші, персики, аличу, сливу, малину, виноград тощо. Робити потрібно це в сухий та сонячний день, адже тоді зрізи досить швидко заживуть та ви не матимете ризику заразити свої дерева.
Обрізати дерева потрібно у серпні / Фото Pexels
Ось п'ять основних способів обрізати плодові дерева:
- прищіпка;
- пінцювання;
- виломка;
- надлом;
- підрізування.
Наступну обрізку можна проводити вже восени. Терміни тоді будуть залежати від погоди, і як правило це роблять вже після опадання та прибирання листя – за кілька тижнів до настання морозів.
У серпні ви можете також провести обрізку винограду, аби підготувати чагарник до зими.