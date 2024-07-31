Які овочі на городі потрібно поливати щодня: не оминайте їх

Коли спека на вулиці не спадає вже кілька тижнів, забувати про полив нізащо не можна. І для того, щоб не втратити урожай, потрібно знати, як часто його проводити.

Овочеві культури можуть надзвичайно швидко загинути, якщо не приділяти часу поливу. Він відіграє надзвичайно важливу роль у живленні вашої городини – від листя і до плодів.

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Помідори

Коріння помідорів розташоване неглибоко, тож вони вимагають частого поливу та високої вологості ґрунту. Та помідори – це та культура, потреба у волозі в якої залежить від періоду росту.

Відразу після висадження на постійне місце поливати потрібно часто, але згодом полив потрібно зменшити, аж поки не настане період плодоношення. Та кожен день поливати все ж не варто – в посуху потрібно робити це двічі на тиждень.

Огірки

Ось ця культура точно потребує щоденного поливу, тож проводити його потрібно рясно і регулярно. Річ у тому, що ці плоди майже повністю складаються з води, тож за недостатньої вологості ґрунту вони просто не зможуть рости.



Огірки потрібно поливати щодня / Фото Pexels

Баклажани

Найбільше уваги до поливу потрібно приділити в період зав'язування плодів та їхнього подальшого визрівання, адже через посуху пуп'янки можуть опасти, і те саме очікує і на квітки та плоди.

Ідеальним для баклажанів буде крапельне зрошення, через те, що так рослина поливається у місцях, де ростуть корені.

Редис

Редис теж потрібно поливати кожного дня, особливо у випадку, коли стоїть дуже жарка та посушлива погода. Виливайте на один квадратний метр від 10 до 15 літрів води.