Основний овоч, який потрібно висадити у березні: не пропустіть його

Березень – це чудовий час для посадки дуже багатьох городніх культур та різноманітних овочів. Тож важливо слідкувати за календарем і не пропустити правильний час для висадки насіння у землю.

До кінця березня залишилися лічені дні, тож необхідно швидко перевірити, чи не забули ви висадити якісь основні та важливі овочі. За потреби ви можете наздогнати посадки та виправити свою помилку, поки ще не пізно.

Цікаво Ніколи не підживлюйте ці рослини попелом: вони від цього загинуть

Який овоч потрібно посадити на городі у березні

Одна з головних посадок, про які ви точно не маєте забути – це цибуля шалот. Звичайна цибуля та цибуля-шалот належать до одного сімейства і мають чимало спільних характеристик. Втім, цибуля шалот буде меншою, але м'якшою на смак, ніж звичайна цибуля.

Основна відмінність у посадці полягає у тому, що цибуля шалот утворює скупчення цибулин, а цибуля росте окремо. Та попри це, вирощують їх фактично однаково.

Вона має солодший смак, її, як правило, легше вирощувати і неймовірно добре зберігаються, вони зберігаються рік або більше в прохолодному темному добре провітрюваному місці,

– поділився досвідчений садівник Монті Дон.

Окрім того, цибуля шалот може розростатися та на одному місці утворити до десятка окремих цибулин. Ви можете висаджувати її прямо у ґрунт. Закопувати повністю таку цибулю не варто, а замість цього ви можете залишити верхівку цибулини та її кінчики вільними від землі.

Також подумайте про те, щоб протягом першого тижня накрити цибулю, щоб вона могла прикріпитися до ґрунту корінням, адже птахи мають звичку висмикувати її із землі.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Втім, ви можете також садити таку цибулю і в контейнерах, або ж висаджувати її у теплиці. Як і більшість інших рослин, дуже важливо очищувати ряди такої цибулі від бур'янів та регулярно поливати.