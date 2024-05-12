Як врятувати картоплю після морозу: зробіть це, щоб не втратити врожай

Картопля – це дуже популярна культура, але під час її посадки городники можуть зіштовхнутися із деякими проблемами. Зокрема, навіть у травні можуть початися заморозки, і через це коренеплід може загинути.

Картопля може загинути, якщо ви висадите її до закінчення заморозків. Тож якщо таке вже сталося, варто знати, як саме реанімувати картоплю після того, як вона замерзла.

Цікаво Чим підживити картоплю після сходів: ці ефективні методи врятують урожай

Скільки градусів може витримати картопля

Перш за все вам потрібно розібратися, що ж станеться з картоплею, якщо вона замерзне. Перш за все, далеко не завжди нічний холод призводить до знищення урожаю. Деякі сорти прекрасно витримують температуру до -3 градусів, але не нижче.

А ось якщо стає вже надто холодно, тож міжклітинний простір картоплі починає вкриватися кристалами льоді, і це вже є головною причиною загибелі коренів та всієї системи рослини.



Картоплю можна врятувати від заморозків / Фото Pexels

Що робити, якщо картопля потрапила під заморозки

Кожен городник має знати, як врятувати картоплю, якщо вона потрапить у холодну погоду, аби не залишитися згодом без урожаю.

Обприскайте водою

Підмерзлу картоплю можна обприскати звичайною водою із шланга, але вам потрібно використати дрібний розпилювач. Робити це варто вранці, поки сонце не зійшло, щоб вода не перетворилася на лід і не почала розривати клітини.

Наступний крок – створити тінь для рослин. Для цього вам потрібно накрити картоплю картоном, плівкою чи лопухами. Так вода буде танути повільно та не створить проблем, не стане небезпечною для картоплі.

Використайте азотні та калійні добрива

Заморозки – це одна з причин нестачі зеленої маси у картоплі. У цей час рослина переживає серйозний стрес, тож вам потрібно внести добрива, аби компенсувати це. Ідеально підійде коров'як, а також ви можете вносити попіл під кожен кущ окремо.