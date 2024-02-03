Лютий – це, можливо, найкоротший місяць у році, але він може легко стати найбільш продуктивним з точки зору організації дому. У цьому місяці немає великої кількості свят, тож можна легко виділити день чи два для того, щоб викинути усі зайві речі.

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Святковий декор

Якщо у вас все ще стоїть суха ялинка у вітальні, а на вікнах наліплені сніжинки-витинанки, саме час позбутися їх. Ще трохи, і настане весна, тож різдвяний декор краще відкласти до наступного святкового сезону.

Окрім того, вам потрібно не просто запихнути все у коробки і відкласти на рік, але і перевірити, чи ці речі справді справні. Якщо якісь прикраси неможливо зремонтувати прямо зараз, не варто відкладати їх у надії, що ви зробите це колись потім: скоріш за все, цього вже не станеться. Краще викинути зіпсовані прикраси та звільнити місце для нових.

Кухонні речі, якими ви не користуєтеся

Можливо, у вас є сковорідка з антипригарним покриттям, яка насправді вже втратила це покриття? Чи потріскані тарілки, з яких страшно їсти? Надщерблені чашки? Усьому цьому посуду точно не місце на вашій кухні!

Якщо ваша кухня маленька, то вам особливо важливо подумати над тим, щоб зберігати там найменшу можливу кількість речей – і тільки тих, які справді необхідні.



Старий посуд не варто зберігати / Фото Pexels

Старий зимовий одяг

Зима вже потрохи наближається до кінця, тож лютий – це чудовий час для того, щоб оцінити свою шафу і гардероб. Якщо ваш пуховик чи шапка вже виглядають зношеними і їх не можна відремонтувати, не варто класти їх у шафу, щоб розчаруватися наступного грудня – краще вже зараз викинути їх і подумати про покупку нової речі.

Шкільні матеріали

Діти часто є основною причиною безладу в домі. І лютий це ідеальний час для того, щоб організувати усе шкільне приладдя та позбутися того, яке вже насправді не потрібне.

Ви можете викинути списані зошити, зламані олівці і неробочі ручки, і це допоможе позбутися великої частини безладу та створити більше місця для справді важливих речей.

Різні папери

Більшість людей мають принаймні один стос старої пошти, квитанцій та чеків, і вони можуть множитися і накопичуватися місяцями. Лютий – це чудовий час для того, щоб нарешті дати із ними раду та переглянути усі важливі документи і викинути ті, які насправді вам не потрібні, а лише займають місце у шафі.