Потрібно встигнути до Вербної неділі: 5 важливих справ

Вербна неділя у 2025 році припадає вже на 13 квітня, і до цього моменту потрібно встигнути зробити чимало справ.

Вербна неділя – це важливе християнське свято, що відзначається за тиждень до Великодня та є частиною Страсного тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І є кілька справ, які потрібно встигнути виконати до нього.

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Що потрібно зробити до Вербної неділі?

Вважається, що в останній тиждень перед Великоднем робити ніякої важкої роботи не можна, а тому господарям потрібно встигнути прибрати в домі до Вербної неділі. Варто до нього дня навести лад не тільки у квартирі чи хаті, але й у дворі та на городі. Адже за повір'ями заносити освячену вербу потрібно у чисто прибрану оселю.

До речі, ми вже розповідали, коли потрібно мити вікна перед Великоднем, аби привабити в дім щастя та гроші.

Окрім того, до Вербної неділі потрібно встигнути посповідатися. Пращури вірили, що в останній тиждень перед Великоднем сповідатися йдуть тільки найбільші грішники.

Заготуйте до Вербної неділі і вербу, що будете нести до церкви на освячення. Церковні канони стверджують, що люди мають приходити до храму зі своєю вербою, адже колись люди вітали Ісуса Христа своїми пальмовими гілками.



До Вербної неділі потрібно прибрати в домі / Фото Pexels

Традиція також стверджує, що гілочки верби збирати потрібно напередодні, у Лазареву суботу. Обов'язково йти потрібно на сніданку та обирати молоде дерево без пошкоджень.

А ось торішні гілочки верби до Вербної неділі потрібно спалити. Цілий рік вони слугували оберегом дому, тож викидати їх не можна. Попіл, що залишиться від спалювання, потрібно викинути у воду, але не стоячу, а протічну.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вірили також, що до Вербної неділі обов'язково потрібно висадити одну культуру – а саме горох. Якщо посадити його у Лазареву суботу, він вродить неймовірно добре.