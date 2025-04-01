Нужно успеть до Вербного воскресенья: 5 важных дел

Вербное воскресенье в 2025 году приходится уже на 13 апреля, и до этого момента нужно успеть сделать немало дел.

Вербное воскресенье – это важный христианский праздник, отмечается за неделю до Пасхи и является частью Страстной недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И есть несколько дел, которые нужно успеть выполнить до него.

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Что нужно сделать до Вербного воскресенья?

Считается, что в последнюю неделю перед Пасхой делать никакой тяжелой работы нельзя, а потому хозяевам нужно успеть убрать в доме до Вербного воскресенья. Стоит до него дня навести порядок не только в квартире или доме, но и во дворе и на огороде. Ведь по поверьям заносить освященную вербу нужно в чисто убранный дом.

Кстати, мы уже рассказывали, когда нужно мыть окна перед Пасхой, чтобы привлечь в дом счастье и деньги.

Кроме того, до Вербного воскресенья нужно успеть исповедаться. Предки верили, что в последнюю неделю перед Пасхой исповедоваться идут только самые большие грешники.

Заготовьте к Вербному воскресенью и вербу, что будете нести в церковь на освящение. Церковные каноны утверждают, что люди должны приходить в храм со своей вербой, ведь когда-то люди приветствовали Иисуса Христа своими пальмовыми ветвями.



К Вербному воскресенью нужно убрать в доме / Фото Pexels

Традиция также утверждает, что веточки вербы собирать нужно накануне, в Лазареву субботу. Обязательно идти нужно на завтраке и выбирать молодое дерево без повреждений.

А вот прошлогодние веточки ивы до Вербного воскресенья нужно сжечь. Целый год они служили оберегом дома, поэтому выбрасывать их нельзя. Пепел, что останется от сжигания, нужно выбросить в воду, но не стоячую, а проточную.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Верили также, что к Вербному воскресенью обязательно нужно высадить одну культуру – а именно горох. Если посадить его в Лазареву субботу, он уродится невероятно хорошо.