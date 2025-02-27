Зробіть це на городі, щойно зійде сніг: врожай надалі буде радувати

Городникам-початківцям може здаватися, що лютий та початок березня – це надто рання пора, аби виходити на город. Та досвідчені дачники вже знають, що є чимало завдань, що потребують негайної уваги.

Коли сходить сніг на городі, дачникам не варто чекати – потрібно одразу ж братися до справи, аби підготувати ділянку до посадок, повідомляє 24 Канал. Головне – не пропустити кілька важливих завдань, що потрібно виконати ще в лютому.

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Перевірте стан ґрунту

Перше, що варто зробити – це перевірити кислотність ґрунту на вашій ділянці. Для цього ви можете використати тести, що продаються в магазинах. Визначити вміст корисних речовин у землі натомість дещо складніше – тому найпростіший спосіб відновити ділянку після зими – це внести перегній чи компост.

Також не варто відмовлятися від посіву сидеративних культур. Зазвичай у цей час висаджують бобові чи хрестоцвітні.

Розпушіть ґрунт

Навесні радять робити це якомога швидше – після того, як зійде сніг та вода, земля може стати надто твердою. Для глибокої обробки зазвичай використовують культиватор, а ось для поверхневого розпушування згодяться і звичайні граблі.

Якщо взимку було недостатньо багато опадів, то ґрунт навесні може виявитися і пересушеним, тож вимагатиме поливу. А ось після зволоження грядки потрібно відразу ж вкрити мульчею з соломи, що захистить землю від перепадів температури.



Ґрунт навесні потрібно розпушити / Фото Pexels

Побілка дерев

Потрібно зайнятися цим у лютому – березні, аби захистити рослини від шкідників та мінливого весняного сонця, що може попекти кору. Також варто зайнятися обрізкою – приберіть усі загиблі пагони на рослинах, а у чагарників також потрібно видалити слабкі та зайві гілки.

Ранки та пошкодження, що за зиму могли нанести гризуни, потрібно замазати садовим варом. А ось вже наприкінці вересня можна проводити перші обприскування дерев хімікатами.

Підгодуйте дерева

Щойно зійде сніг, потрібно підгодувати плодові дерева та ягідні чагарники азотними добривами. Якщо внести їх вчасно, це може суттєво прискорити ріст рослин навесні – і особливо ці добрива потрібні примерзлим рослинам.

Для плодових дерев краще вносити розчин гною – відро на 10 відер води, або ж посліду – відро на 15 – 20 відер води. Якщо немає органіки, можна зробити розчин аміачної селітри чи сечовини – 2 столові ложки на відро води.