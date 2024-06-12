Влітку підготуватися до відключень світла не так вже й складно: вам не потрібно думати про теплий одяг, ковдри чи перейматися обігрівом будинку. Втім, Поради 24 підготували список справ, які потрібно виконати перед вимкненням світла.

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Закип'ятіть воду

Якщо у вас вдома тільки електрична плита, або ж ви користуєтеся електричним чайником, воду варто закип'ятити заздалегідь. Так ви зможете потім приготувати їжі, заварити чай чи використати її для інших потреб.

Зарядіть гаджети

Подбати про повний заряд на телефоні, ноутбуці та планшеті потрібно заздалегідь, щоб потім техніка не підвела у важливий момент. В ідеалі також запастися павербанком, але вам також потрібно слідкувати за тим, щоб він постійно був заряджений.



Гаджети потрібно вчасно заряджати / Фото Pexels

Запасіться технічною водою

У вас вдома завжди має бути запас технічної води, який потрібно правильно розрахувати відповідно до потреб кожної людини. Зважайте на те, що у вас має бути вода для гігієнічних потреб, для приготування їжі, для купання, поливу квітів, ваших домашніх улюбленців тощо.

Продукти, які не псуються

Перевірте, чи є у вас вдома продукти, які ви зможете приготувати без світла. Ви можете запастися різноманітними крупами, сухофруктами, кашами швидкого приготування, тощо.

Запасіться акумуляторами холоду

Якщо відключення світла досить тривалі, тоді це може вплинути на те, як зберігаються продукти у вашому холодильнику. І з цим допоможуть акумулятори холоду. Зберігайте їх у морозильній камері, а за потреби перекладайте до холодильника – вони можуть подарувати ще 2 – 4 додаткові години прохолоди для продуктів.