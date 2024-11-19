6 завдань у саду, які потрібно закінчити у листопаді: вже варто поспішити

Листопад – це місяць, коли потрібно завершити усі справи у саду та на городі, адже взимку вже буде надто пізно для догляду за рослинами, і доведеться чекати до настання весни.

Зовсім скоро почнуться заморозки, і останній місяць осені – це також останній шанс підготувати ваші рослини до настання зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lifehacker. Для того, щоб ні про що не забути, варто звіритися із простим контрольним списком.

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Посадіть нові дерева, кущі та цибулинні рослини

Осінь – це чудовий час для посадки багатьох рослин. Часто йде дощ, а це значить, що земля м’яка і придатна до обробки, аж поки не замерзне. Ви можете висадити багато дерев, кущів та багаторічних рослин, як-от цибулини та низькорослі квіти.

Очистьте грядки

Якщо цього року ви трохи повільно прибирали свої грядки після літа, то листопад – це ваш останній шанс взятися до цієї роботи перед тим, як земля замерзне і її вкриє сніг.

Спершу потрібно витягнути усе, що залишилося їстівне, після цього подрібніть рослини, залишаючи коріння на місці для компостування за зиму.

Переконайтеся, що ви вирвали усі бур’яни, аби вони не мали навіть шансу відростити корені чи викинути насіння.

Обріжте сплячі літні дерева

Правило обрізки полягає в тому, що потрібно почекати, поки рослина перейде у стан спокою. Зазвичай це настає після того, як рослина зацвіте, і листопад – це чудовий час для багатьох літніх квітучих та плодоносних дерев.



В листопаді потрібно зайнятися обрізкою дерев / Фото Pexels

Але вам потрібно обрати сухий, а не вологий день, адже волога може сприяти розвитку вірусів та грибків.

Обприскайте рослини від грибка та шкідників

Підживлювати на цей момент вже надто пізно, адже підживлення сприяє новому зростанню, яке ви точно не хочете спровокувати у листопаді. Натомість потрібно подбати про обробку рослин від шкідників.

Це називається “спляче обприскування” та означає, що ви обробляєте рослину тоді, коли рослина перебуває у стані спокою.

Підготуйте свою зрошувальну систему до зими

Якщо ви не осушили свою зрошувальну чи крапельну систему і живете у регіонах, де існує загроза заморозків, тоді потрібно вже взятися за це завдання. Злийте воду зі шлангів та приберіть їх, заховайте інструменти, решітки та решту садового інвентарю.

Залиште газон у спокої

Якщо ви ще не припинили косити газон, то зараз саме час спинитися. Припиніть також полив, посів та підживлення. Листопад – це місяць, коли ваш газон має перейти у стан спокою.