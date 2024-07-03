Що робити, аби не жовтіло листя у огірків: кілька дій врятують весь урожай

Якщо ви помітили, що листя огірків у вас на грядці пожовтішало, тоді панікувати ще не варто. перед цим потрібно спробувати кілька методів, які точно допоможуть.

Якщо ви помітили, що в спеку листя огірків жовтішає, відкладати розгляд проблеми не варто, адже вона може швидко стати критичною. І якщо завдану шкоду не виправити швидко, це може призвести до втрати урожаю.

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Які причини пожовтіння листя огірків

Є три основні причини, через які листя огірків може втрачати зелений колір. І, на щастя, на кожну проблему є своє рішення, тож паніка точно зайва.

Нестача поживних речовин

Коли тільки формується зав'язь, дуже важливо забезпечити рослину всіма поживними речовинами, тож про добрива забувати не можна. Особливо гостро реагують огірки на нестачу калію. Якщо мінералу в ґрунті недостатньо, листя огірків починає швидко жовтішати та навіть опадати, а самі огірки набувають неправильної, грушеподібної форми.

Також іноді огірки можуть вкриватися плямами та засихати. І для того, щоб уникнути біди, грядку потрібно підживити калійними добривами.

Пероноспороз

Пероноспороз – це грибкове захворювання, яке вражає листя рослини. Наступним під зараження підпадає стебло, а потім вся культура починає гинути. Від ураження й до припинення зростання може пройти всього тиждень, адже захворювання має короткий інкубаційний період. Тож за перших проявів грибка огірки відразу ж потрібно обробити фунгіцидами.



Огірки потрібно обробляти від хвороб / Фото Pexels

Неправильний полив

Нестача вологи може бути згубною для огірків, та і за її надлишок вони вам не подякують. Тож не забувайте про вчасний полив грядок, та слідкуйте за кількістю води, яку ви виливаєте під кожен кущ. Ніколи для поливу не використовуйте холодну воду: перепад температур може погано вплинути на рослини.