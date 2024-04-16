Дуже часто городники зіштовхуються із проблемою "зимування" бур'янів – коли вони залишаються у ґрунті з осені, а потім проростають рано навесні. І вони продукують дуже багато насіння, тож позбутися іноді їх непросто.

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Для того, щоб зменшити кількість бур'янів, можна використовувати агротехнічний спосіб "глибокого загортання" – він полягає в тому, що створюють сприятливі умови для проростання бур'янів, а потім, після масової появи сходів, їх знищують.

Який засіб може вбити бур'яни

Якщо ви загорнете насіння дуже глибоко, тоді паростки або не проростуть, або ж загинуть, так і не досягнувши поверхні ґрунту. Значна частка насіннєвих запасів бур'янів через глибоке загортання втратить свою життєздатність через 4 – 5 років, а насіння деяких спеціалізованих бур'янів – через 1 – 2 роки.

Для того, щоб зменшити кількість насіння у верхньому шарі ґрунту, потрібно проводити відвальну оранку плугом із передплужником на глибину 30 – 35 сантиметрів. Робити це потрібно раз на приблизно 4 – 5 років.

А для того, щоб наступною оранкою не вигорнути догори насіння бур'янів, яке загорнули попередньо, на дуже забур'янених площах глибоку обробку ґрунту щоразу роблять на 3 – 5 сантиметрів дрібнішою.

Що робити з висапаними бур'янами

Але якщо ви вже просапали город, і у вас накопичилося чимало бур'янів, зеленої трави тощо, вам точно не варто її спалювати. На це є причина.

Перш за все, шкода спалювання трави для довкілля та здоров'я вже давно доведена. І, окрім того, ви можете використати бур'яни з більшою практичною користю – перетворити їх на цінне добриво шляхом компостування.

Компост з бур'янів – це ідеальне добриво, на яке вам не потрібно витрачати гроші та навіть надто багато зусиль. Робити його можна самостійно та регулярно.

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Зробити компостну купу ви можете десь на краю подвір'я – неподалік від води та подалі від прямого сонячного світла. На цю купу можна складати усе, що є під руками – траву, листя, коріння рослин, гній, солому, кухонні рослинні відходи тощо.