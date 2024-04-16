Зробіть це з бур'янами після прополювання: це врятує весь урожай

Можливо, ви не знаєте, куди покласти пирій та інший бур'ян після того, як ви вирвали його зі свого городу. Що ж, потрібно запам'ятати кілька правил, які допоможуть покращити стан городу.

Дуже часто городники зіштовхуються із проблемою "зимування" бур'янів – коли вони залишаються у ґрунті з осені, а потім проростають рано навесні. І вони продукують дуже багато насіння, тож позбутися іноді їх непросто.

Цікаво Ягід може зовсім не бути: що не можна садити поруч з малиною

Для того, щоб зменшити кількість бур'янів, можна використовувати агротехнічний спосіб "глибокого загортання" – він полягає в тому, що створюють сприятливі умови для проростання бур'янів, а потім, після масової появи сходів, їх знищують.

Який засіб може вбити бур'яни

Якщо ви загорнете насіння дуже глибоко, тоді паростки або не проростуть, або ж загинуть, так і не досягнувши поверхні ґрунту. Значна частка насіннєвих запасів бур'янів через глибоке загортання втратить свою життєздатність через 4 – 5 років, а насіння деяких спеціалізованих бур'янів – через 1 – 2 роки.

Для того, щоб зменшити кількість насіння у верхньому шарі ґрунту, потрібно проводити відвальну оранку плугом із передплужником на глибину 30 – 35 сантиметрів. Робити це потрібно раз на приблизно 4 – 5 років.

А для того, щоб наступною оранкою не вигорнути догори насіння бур'янів, яке загорнули попередньо, на дуже забур'янених площах глибоку обробку ґрунту щоразу роблять на 3 – 5 сантиметрів дрібнішою.

Що робити з висапаними бур'янами

Але якщо ви вже просапали город, і у вас накопичилося чимало бур'янів, зеленої трави тощо, вам точно не варто її спалювати. На це є причина.

Перш за все, шкода спалювання трави для довкілля та здоров'я вже давно доведена. І, окрім того, ви можете використати бур'яни з більшою практичною користю – перетворити їх на цінне добриво шляхом компостування.

Компост з бур'янів – це ідеальне добриво, на яке вам не потрібно витрачати гроші та навіть надто багато зусиль. Робити його можна самостійно та регулярно.

Компост – це суцільна маса перепрілої органіки, яку "вирощують" в ямах, ящиках чи буртах.

Зробити компостну купу ви можете десь на краю подвір'я – неподалік від води та подалі від прямого сонячного світла. На цю купу можна складати усе, що є під руками – траву, листя, коріння рослин, гній, солому, кухонні рослинні відходи тощо.