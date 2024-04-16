Сделайте это с сорняками после прополки: это спасет весь урожай

Возможно, вы не знаете, куда положить пырей и другой сорняк после того, как вы вырвали его со своего огорода. Что ж, нужно запомнить несколько правил, которые помогут улучшить состояние огорода.

Очень часто огородники сталкиваются с проблемой "зимовки" сорняков – когда они остаются в почве с осени, а потом прорастают рано весной. И они производят очень много семян, поэтому избавиться иногда от них непросто.

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Для того, чтобы уменьшить количество сорняков, можно использовать агротехнический способ "глубокой заделки" – он заключается в том, что создают благоприятные условия для прорастания сорняков, а затем, после массового появления всходов, их уничтожают.

Какое средство может убить сорняки

Если вы завернете семена очень глубоко, тогда ростки или не прорастут, или погибнут, так и не достигнув поверхности почвы. Значительная часть семенных запасов сорняков из-за глубокой заделки потеряет свою жизнеспособность через 4 – 5 лет, а семена некоторых специализированных сорняков – через 1 – 2 года.

Для того, чтобы уменьшить количество семян в верхнем слое почвы, нужно проводить отвальную вспашку плугом с предплужником на глубину 30 – 35 сантиметров. Делать это нужно раз в примерно 4 – 5 лет.

А для того, чтобы следующей вспашкой не вывернуть вверх семена сорняков, которые завернули предварительно, на очень засоренных площадях глубокую обработку почвы каждый раз делают на 3 – 5 сантиметров мельче.

Что делать с выполотыми сорняками

Но если вы уже пропололи огород, и у вас накопилось немало сорняков, зеленой травы и т.д., вам точно не стоит ее сжигать. На это есть причина.

Прежде всего, вред сжигания травы для окружающей среды и здоровья уже давно доказан. И, кроме того, вы можете использовать сорняки с большей практической пользой – превратить их в ценное удобрение путем компостирования.

Компост из сорняков – это идеальное удобрение, на которое вам не нужно тратить деньги и даже слишком много усилий. Делать его можно самостоятельно и регулярно.

Компост – это сплошная масса перепревшей органики, которую "выращивают" в ямах, ящиках или буртах.

Сделать компостную кучу можно где-то на краю двора – неподалеку от воды и подальше от прямого солнечного света. На эту кучу можно складывать все, что есть под руками – траву, листья, корни растений, навоз, солому, кухонные растительные отходы и тому подобное.