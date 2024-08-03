Городники звикли до добрива з перегною, сіна чи різних добавок, втім запліснявілий хліб не поступиться їм своїми властивостями.

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Як зробити добриво із запліснявілого хліба

Якщо ваш хліб має ледь помітну плісняву, то вже 100% непридатний до вживання. Зачекайте ще деякий час, аби він повністю покрився буйним грибковим нальотом. Саме такий хліб вважається найкращим добривом для кімнатних рослин.

Організми, які оселилися на шкірці та м’якуші шкірки найкращим чином впливають на рослини. У ґрунті вони відповідатимуть за роль антибіотика натурального походження.



Хліб із пліснявою – добриво для рослин / Фото Pexels

А це означає, що після такого підживлення в рослини зменшиться розвиток хвороботворних організмів. Щоб знизити концентрацію солі в запліснявілому хлібі, його попередньо треба замочити в чистій воді. Ці шматочки хліба просто поставте у вазони, а за бажанням, ними можна навіть удобрювати городину.

Також можна застосовувати рідке добриво. Для цього тримайте хліб у контейнері з водою. Після того, як він добре настоїться у воді, розбавте його у співвідношенні 1:10 та поливайте чим розчином рослини.

Запліснявілий хліб також можна додавати до компостної купи або компостера разом з іншими органічними відходами (овочеві та фруктові обрізки, трава, листя).