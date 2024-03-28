Розтягнення горловини – поширена проблема, через яку, втім, зовсім не варто засмучуватися. Відновити і її розмір, і форму простіше, ніж ви навіть можете здогадуватися.

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Горловина дуже часто розтягується саме у трикотажних футболках із часом, і дуже сильно на це впливає не тільки носіння одягу, але і прання. Тоді ваша річ втрачає охайний вигляд, навіть якщо сама тканина ще виглядає новою та яскравою. Для того, щоб виправити ситуацію, вам знадобиться тільки резинка для волосся та гаряча вода.

Як відновити горловину у футболці?

Для того, щоб виправити комір футболки та повернути йому більш вузький вигляд, вам потрібно взяти футболку, резинку для волосся та каструлю із водою. Воду доведіть до кипіння, а потім складіть футболку у гармошку та зав'яжіть горловину резинкою.

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Після цього всю футболку разом із резинкою вам потрібно опустити у воду та тримати там протягом 2 хвилин. Ви будете здивовані, та за цей короткий час ваша річ виглядатиме зовсім новенькою.

Відновити горло футболки можна дуже легко / Фото Pexels

Блогерка Діана Гологовець показала, як правильно повернути красивий вигляд горловини вашої футболки.