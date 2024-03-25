Пучок петрушки і кропу знову "оживе": лайфхак для зів'ялої зелені

Якщо ви купили кріп або петрушку та не встигли їх швидко використати, зелень майже напевне зів'яне. Та це не значить, що її потрібно викинути: ви все ще можете її оживити та приготувати свою улюблену страву.

Чимало людей розчаровано викидають зелень із холодильника відразу ж після того, як вона втрачає товарний вигляд. Та проблему можна розв'язати зовсім не так кардинально, і вашій зелені можна повернути свіжість.

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Як "оживити" зелень, що зів'яла

Спершу вам потрібно взяти пониклу зелень та перекласти її у чистий пластиковий контейнер. Після цього наповніть його холодною водою та додайте також кілька кубиків льоду. Наступний крок – посоліть цю воду та перемішайте як салат. Сіль та лід допоможуть знижувати температуру води, і вони також вступають у реакцію.

Після цього ви можете накрити контейнер кришкою та повернути його до холодильника. Деяким видам зелені буде цілком достатньо і кількох годин для того, щоб знову ожити і стати свіжими і хрусткими на вигляд, та інші краще залишити у такій воді на ніч. До речі, у такий самий спосіб ви можете також зберігати і вашу моркву та капусту.



Зелень потрібно замочити у холодній воді / Фото Pexels

Як правильно зберігати зелень у холодильнику

Холодильник – це і справді найкраще місце для зберігання вашої зелені. В ідеалі температура у ньому має не перевищувати 0 градусів. Зазвичай такий холод тримається у нижніх закритих ящиках вашого приладу. Там ваші улюблені салати будуть залишатися свіжими до двох тижнів. Та потім вони можуть втратити свої корисні властивості, навіть якщо на вигляд все ще будуть хрусткими.

Скляна посудина

Переберіть свою зелень та позбудьтеся усіх пошкоджених стебел та листя. Після цього все покладіть у скляний контейнер із герметичною кришкою.

Целофановий пакет

Ви можете розділити свою зелень на невеликі пучки та змочити їх водою. Після цього кожен пучок покладіть до окремого целофанового пакета та зав'яжіть його. А для того, щоб там не утворився парниковий ефект, у якому ваша зелень просто задихнеться, ви можете зробити у пакеті кілька невеликих дірочок.

Бавовняний рушник

Ще один надійний спосіб зберігання – у бавовняному рушнику. Для цього вам потрібно змочити його та розкласти зверху зелень. Потім скрутіть його, щоб вона опинилася всередині та покладіть до холодильника. Рушник потрібно періодично зволожувати.