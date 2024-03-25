Дуже важливо знати про правильні способи очищення нагару, аби не пошкодити кухонний інвентар. Із забрудненнями в побуті допоможуть впоратися народні методи.
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Насамперед важливо зрозуміти з якого матеріалу виготовлена каструля, оскільки для різних поверхонь підходять різні методи.
Алюмінієві каструлі є міцними, надійними, тож їх можна чистити будь-яким способом. У каструлях з нержавіючої сталі щось пригорає вкрай рідко. Та якщо все ж таки на ній з’явиться нагар, то відчистити її зможе оцет з содою чи активоване вугілля з кавовою гущею.
Емальована каструля добре відчищується за допомогою сольового розчину. Ємності з тефлоновим покриттям пригортають найшвидше, але відмиваються легко та швидко.
Поради, які допоможуть відчистити нагар / Фото Pexels
Як відчистити каструлю від пригару
Наведені нижче способи підходять для очищення від нагару із зовнішнього боку. Вам знадобляться лише підручні засоби та міцна губка для чищення.
Спосіб №1
Натріть поверхню содою, залишіть на 10 хвилин, а потім губкою розітріть та промийте під гарячою водою.
Спосіб №2
Для блиску каструлі після нагару скористайтеся лимонним соком чи лимонною кислотою, розчиненою у воді. Цей розчин змішайте з миючим засобом, розітріть по поверхні, залишіть на 5 хвилин, а тоді змийте.
Спосіб №3
Пригорілу каструлю з нержавійки допоможе відмити сода з сіллю. Візьміть ці два продукти в рівній кількості та посипте на дно. Налийте зверху води так, щоб утворилася густа кашка. Залишіть каструлю на ніч, а зранку ретельно вимийте.
Спосіб №4
Якщо каструля з емалі чи нержавіючої сталі сильно пригоріла, то допомогти зможе сода та оцет. На дно налийте води та додайте в рівній кількості харчову соду та яблучний оцет. Залишіть на кілька годин, а потім змийте. Оцет можете замінити на миючий засіб, якщо у вас раптом його немає.
Спосіб №5
Від пригорілої емальованої каструлі допомагає позбутися сольовий розчин. На 1 літр візьміть 5 – 6 столових ложок солі. Отриманий розчин залийте в ємність на кілька годин та трохи прокип’ятіть. Після цього ретельно промийте губкою та засобом для миття посуду.