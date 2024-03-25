Очень важно знать о правильных способах очистки нагара, чтобы не повредить кухонный инвентарь. С загрязнениями в быту помогут справиться народные методы.

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Прежде всего важно понять из какого материала изготовлена кастрюля, поскольку для различных поверхностей подходят различные методы.

Алюминиевые кастрюли являются прочными, надежными, поэтому их можно чистить любым способом. В кастрюлях из нержавеющей стали что-то пригорает крайне редко. Но если все же на ней появится нагар, то отчистить ее сможет уксус с содой или активированный уголь с кофейной гущей.

Эмалированная кастрюля хорошо отчищается с помощью солевого раствора. Емкости с тефлоновым покрытием пригорают быстрее, но отмываются легко и быстро.



Советы, которые помогут отчистить нагар / Фото Pexels

Как отчистить кастрюлю от пригара

Приведенные ниже способы подходят для очистки от нагара с внешней стороны. Вам понадобятся только подручные средства и прочная губка для чистки.

Способ №1

Натрите поверхность содой, оставьте на 10 минут, а затем губкой разотрите и промойте под горячей водой.

Способ №2

Для блеска кастрюли после нагара воспользуйтесь лимонным соком или лимонной кислотой, растворенной в воде. Этот раствор смешайте с моющим средством, разотрите по поверхности, оставьте на 5 минут, а потом смойте.

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Способ №3

Пригоревшую кастрюлю из нержавейки поможет отмыть сода с солью. Возьмите эти два продукта в равном количестве и посыпьте на дно. Налейте сверху воды так, чтобы образовалась густая кашица. Оставьте кастрюлю на ночь, а утром тщательно вымойте.

Способ №4

Если кастрюля из эмали или нержавеющей стали сильно пригорела, то помочь сможет сода и уксус. На дно налейте воды и добавьте в равном количестве пищевую соду и яблочный уксус. Оставьте на несколько часов, а затем смойте. Уксус можете заменить на моющее средство, если у вас вдруг его нет.

Способ №5

От пригоревшей эмалированной кастрюли помогает избавиться солевой раствор. На 1 литр возьмите 5 – 6 столовых ложек соли. Полученный раствор залейте в емкость на несколько часов и немного прокипятите. После этого тщательно промойте губкой и средством для мытья посуды.