Для очистки утюга от нагара существуют специальные магазинные средства, впрочем вполне можно применить домашние продукты, которые справятся с проблемой ничем не хуже, пишут Porady 24.

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Советуем вам несколько эффективных народных методов, которые действительно помогают убрать нагар.

Сода

Одну чайную ложку соды смешайте с небольшим количеством воды. Густую пасту нанесите на поверхность с накипью. Оставьте содовый раствор на подошве утюга на 15 минут, чтобы сода успела разъесть накипь. После этого вытрите утюг тряпкой или салфеткой.

Лимонная кислота

Смешайте пачку лимонной кислоты с теплой водой. Залейте смесь в резервуар утюга и начните испарять. Поставьте утюг горизонтально и подставьте ткань под низ. Вместе с влагой будет выходить грязь, которая осталась внутри утюга.



Простые советы, которые уберут нагар с утюга / Фото Pexels

Уксус

Смешайте две одинаковые части соды и воды. Смочите в растворе тряпку и начните ею чистить утюг. При необходимости воспользуйтесь старой зубной щеткой.

Соль

На полотенце насыпьте соль и поставьте нагретый утюг. После того, как произойдет контакт, протрите утюг натуральной наждачкой.

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Зубная паста

Паста имеет абразивные частицы, которые могут легко справиться с пригорелостями. Подогрейте утюг и нанесите сверху немного пасты. Нагар чистите зубной щеткой и влажной салфеткой.