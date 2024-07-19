Після дощу пожовтіло листя на огірках: ось що потрібно зробити

З кожним роком, здається, літо стає все спекотнішим та сухішим. Але коли проходить рясний дощ, він все ж може принести не тільки бажану вологу, але ще й захворювання для деяких рослин.

Щойно ви помітили жовте листя на огірках після дощу, панікувати не варто. Натомість потрібно виробити план дій та зрозуміти, коли почалася проблема. А вирішити її з правильними засобами може бути досить легко.

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Обробка огірків після дощу

Проводити обприскування рослин поспішно не варто, адже це може принести тільки більше шкоди. Натомість потрібно пройтися за таким планом.

Визначте причину пожовтіння

Рослини потрібно оглянути дуже уважно на ознаки захворювань: наприклад, плями, вкриті пушком чи грибком. Якщо на листі жовті плями й воно виглядає пожовклим, тоді це може вказувати на захворювання.

Використовуйте препарати

Якщо ви переконані, що причина пожовтіння – це хвороба, а саме борошниста роса чи фітофтороз, тоді чекати з обробками вже не варто. Потрібно скористатися рекомендованими засобами для лікування.

Добре підійдуть спеціальні фунгіциди чи інсектициди, які допоможуть захистити рослини від подальшого проникнення інфекції.



Огірки потребують уважного догляду / Фото Pexels

Внесіть добрива

Іншою причиною пожовтіння листків може стати нестача поживних речовин. У такому випадку потрібно застосувати добриво, у складі якого будуть необхідні поживні речовини, зокрема фосфор, азот, калій та мікроелементи.

Зараз вибір добрив дуже великий, і вони допоможуть і відновити здоров'я рослин, і стимулювати їхній ріст, а також повернути листю нормальний зелений колір.

Розпушіть ґрунт

Як тільки земля після дощу трохи підсохне, її потрібно розпушити. Це допоможе запобігти ущільненню ґрунту та покращить аерацію коренів рослини.

Використовуйте мульчу

Грядки огірків мають бути покриті мульчею. Для неї можна використовувати солому, тирсу або ж листові опади, а також компост. Так ви уникнете утворення кірки з землі у майбутньому.