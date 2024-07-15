Пожовтіння може статися через кілька причин. Ця проблема є поширеною, але найчастіше це стається через заморозки. Якщо посадити часник досить ранок, то через перепади температур він може підморозитися.

Дивіться також Дізнайтеся першими: коли треба викопувати часник

Другою причиною є занадто велика кількість вологи, а третьою – хвороба чи шкідники. Часнику може не вистачати азоту чи інших корисних речовин, тому він почне жовтіти.

Щоб зрозуміти причину, просто подивіться чи є гниль та пліснява на головці. Якщо так – то це ознака того, що часник треба обприскати від шкідників. Проблему з пожовтінням можна вирішити завдяки підживленню грядки та врегулюванні поливу.



Часник жовтіє з кількох причин / Фото Unsplash

Чим підживити часник

Якщо часнику не вистачає корисних речовин, то варто промульчувати землю перегноєм чи гноєм або обсипати грядки попелом. Також їх можна обробити сечовиною. Для цього 10 грамів треба розвести в 10 літрах води та обсипати.

Перші підживлення проводять в березні та квітні, втім часник також можна підживлювати влітку. Використовуйте нітроамофоску, яка має у своєму складі сірку, азот, калій та фосфор. Це мінеральне добриво наситить часник корисними речовинами.

Часник можна підживлювати в будь-яку погоду – теплу чи суху. Найкраще це робити зранку чи ввечері. Під час обробки варто подбати про власну безпеку та одягнути захисний костюм, рукавички та маску.