Кущі троянд навесні будуть гнутися від квітів: потрібно зробити одну дрібничку

Кущі троянд можуть перетворити будь-який сад на затишний оазис та райський куточок. Особливо, якщо вони рясно цвітуть – а цього можна легко досягти, якщо запам'ятати кілька простих правил у догляді.

Посадка троянд у саду – це відповідальне завдання навіть для досвідчених садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Але насправді це може бути значно простіше, ніж ви уявляли.

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Що робити, щоб троянди навесні рясно цвіли?

Експерт-садівник Річард Кінг переконаний, що кінець лютого та березень – це найкращий час для посадки в саду троянд з голим коренем. Протягом цього часу спокою рослини з меншою ймовірністю зазнають шкоди та шоку від пересадки, а це значить, що до початку весняного росту коріння встигне прижитися.

Коли ж мовиться про посадку кущів, переконайтеся, що ви обрали для них ту частину саду, що отримує досить багато сонячного світла. Трояндам воно просто необхідне – принаймні шість годин на день, аби вони могли справді швидко рости та викидати багато квітів.



Кінець лютого – гарний час для пересадки троянд / Фото Pexels

Для троянд також найкраще підійде багатий, добре дренований ґрунт, що містить чимало органічних речовин. Про мульчування навколо основи троянди також забувати не можна – це допомагає утримувати вологу, пригнічувати ріст бур'янів та регулювати температуру ґрунту – саме так ви створюєте ідеальне середовище для здорових троянд.

Але зважайте, що у лютому та березні кущ троянди пускає міцне коріння, тож багато поливу не потрібно – особливо у випадку, якщо регулярно йдуть дощі. Але якщо період видався посушливий, чи ви живете в особливо сухому та холодному кліматі, достатньо буде поливати трояндові кущі раз на три тижні, аби переконатися, що вони отримають достатню кількість вологи.

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Поливайте рослини тільки біля основи, аби уникнути таких поширених захворювань, як чорна плямистість чи борошниста роса. Якщо ж земля промерзла, поливу краще уникати взагалі, адже коріння тоді не здатне вбирати вологу.

І кінець лютого – це також найкращий час для того, аби обрізати рослину до того, як навесні почнеться новий ріст.