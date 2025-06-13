Зробіть це з нарцисами, коли вони відцвітуть: елементарний секрет

Нарциси – це рослини, що квітнуть у квітні та травні. І далеко не всі садівники, на жаль, знають, що робити з ними після того, як цей період завершиться.

Якщо ви хочете, аби нарциси ідеально та пишно цвіли кожного року, потрібно доглядати за ними не тільки тоді, коли вони тішать око цвітінням, але й після цього, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр".

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Що робити з нарцисами після цвітіння?

Перше, що садівники радять зробити з нарцисами після того, як вони стануть сухими – так це обрізати їх. Стебло радять зрізати над листям – це допоможе відвернути енергію рослин на створення запасів у цибулині, а не на ріст насіння.

Втім, листя видаляти не потрібно – його можна залишити ще на 6 тижнів після цвітіння, адже якщо зрізати його надто рано, це може призвести до того, що нарциси знову вже не зацвітуть.

Набагато кращим варіантом буде залишити листя відмирати природним шляхом: не радять не тільки обрізати листя, але й зв'язувати його вузлами чи гумками. А ось вже наприкінці травня та на початку червня нарциси зрізають повністю.



Листя нарцисів обрізають пізніше / Фото Pexels

Зважайте, що поживні елементи із залишеного листя після цвітіння почнуть поступово переходити до цибулини рослини – і так нарцис частково сам себе забезпечує силами для цвітіння та росту наступного сезону. Втім, це не значить, що навесні їх не потрібно підживлювати.

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Найкращими добривами для цих рослин влітку вважається монофосфат калію – він сприятиме успішній зимівлі нарцисів та допоможе їм краще прокинутися та розвиватися наступного року. А ось на ранній стадії розвитку ці квіти зазвичай потребують азоту – саме він сприяє нарощуванню вегетативної маси, тобто листя. Втім, вносити його потрібно помірно, а також не забувати й про підживлення фосфором.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживлювати півонії, аби вони рясно цвіли та не сохли.

Інше запитання, яке цікавить багатьох садівників – чи потрібно після цвітіння викопувати нарциси? Більшість сортів достатньо буде викопувати раз на кілька років. Але махрові сорти та гібриди потребують викопування щороку.