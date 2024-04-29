Якщо ви купили чи зрізали свіжі гілочки бузку та принесли їх додому, що поставити до вази, спершу переконайтеся, що ви знаєте усі правила догляду за цією рослиною. Для того, щоб зберегти його свіжість якнайдовше, потрібно використати кілька простих хитрощів.

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Як правильно доглядати за бузком у вазі

Якщо ви зрізали бузок, ви маєте запам'ятати, що він потребує щоденного догляду, аби стояти у вазі якомога довше. І головний секрет – це правильний зріз по стеблу. Гілочки потрібно зрізати у правильний час – а саме увечері чи рано вранці. І використовувати для цього потрібно секатор або ж гострий ніж.

Зріз роблять навскіс, а після зрізу гілочки потрібно поставити у воду якомога швидше. Якщо ж води немає поряд, ви можете загорнути бузок у вологу тканину – це допоможе йому бути свіжим протягом нетривалого часу.

Зазвичай бузок може стояти у вазі від 3 до 7 днів, але ви можете продовжити цей термін, якщо будете дотримуватися кількох простих правил. Перш за все, на ніч залишайте бузок у ванній або ж у тазику з водою. Гілочки також потрібно кожного дня підрізати навскіс на кілька сантиметрів.



Воду у вазі з бузком потрібно замінювати / Фото Pexels

Воду не забувайте регулярно замінювати, і також до неї можна додавати різноманітні підживлення, які можна купити у квіткових магазинах. Але ви можете скористатися і перевіреними народними методами – наприклад, додати аспірин чи трохи цукру, або ж столову ложку оцту.

Гілочки потрібно обприскувати водою протягом дня, а також намагайтеся підтримувати кімнатну температуру води у вазі. Для бузку найкраще використовувати воду з-під крана, яка спершу була відстояна. Якщо є така можливість, ви можете налити у вазу талу воду, або ж теплу воду з криниці. Також квітка полюбляє дощову воду.

Не варто ставити бузок на сонце – це може призвести до того, що він зав'яне швидше.

Якщо ж ваш бузок вже починає в'янути, ви можете на кілька хвилин занурити гілочки в окріп. Також для того, щоб продовжити життя букета, вам потрібно зрізати усе зайве листя. А коли вода у вазі стає каламутною, це означає, що у ній вже є бактерії, тож її потрібно замінити.