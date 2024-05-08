Як збільшити розмір головки часнику: дачники розповіли один секрет

Щоб зібрати гарний урожай часнику, його обов’язково треба підживити. Це важливо робити не лише заради росту, але й для того, щоб забезпечити рослину поживними речовинами.

Виявляється, є певний метод, який допомагає збільшити головки часнику в кілька разів. Завдяки цьому прийому, ґрунт насититься киснем, тому не буде потреби витрачати кошти на купівлю добрив.

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Як збільшити головки часнику

Вже після посадки часнику треба дочекатися моменту, коли з’являться перші паростки. Коли ви побачите їх на грядці, тоді можна розпочинати підживлення. Палицею чи вилами в ґрунтів треба зробити отвори. Від паростків треба відступати 10 сантиметрів, отвори пробити під кутом 90 градусів глибиною до 9 сантиметрів. Таким чином ґрунт отримає більше кисню.

Вже після такої процедури часник отримає достатньо живлення, тож це прискорить його розвиток й зростання. Такий метод є дуже важливим для важких та глинистих ґрунтів. Якщо на грядці недостатньо повітря, то часник може задихатися, від цього й головки ростуть дрібними.



Часник може вирости великим від підживлення / Фото Pexels

Чим підживити часник у травні

Зола

Це підживлення люблять майже всі городники. Для підгодівлі 300 грамів попелу треба залити окропом та почекати поки суміш охолоне. Далі розведіть в 10 літрах води та полийте розчином грядки.

Часник можна потрусити золою, але важливо знати, що не кожен ґрунт любить таке підживлення. Якщо на городі кисла земля, то часник можна посипати золою в розрахунку 2 кілограми на один квадратний метр.

Нашатирний спирт

Це підживлення здатне добре вплинути на майбутній урожай часнику. Для цього столову ложку спирту розведіть в 10 літрах води. Нашатирний спирт має здатність вбирати всю патогенну мікрофлору, захищаючи часник від хвороб та відлякуючи шкідників.

Підживлення треба проводити лише в суху погоду. Якщо використовувати цей засіб, тоді часник поливати не рекомендовано.