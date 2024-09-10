Як навчитися швидко засинати: 3 найкращі способи

Сон – це базова потреба людини, нарівні з їжею та водою, тож регулярний і якісний відпочинок принаймні 7 годин на добу є надзвичайно важливим.

Постійна нестача сну може призвести до багатьох неприємних наслідків для здоров'я, але дуже часто тривожність та стрес не дають заснути. І якщо кожного вечора перед сном ви прокручуєте в голові різні неприємні ситуації, тоді ви можете спробувати кілька простих способів, що допоможуть вам заснути.

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Військовий метод

Спершу вам потрібно розслабити усе обличчя, зокрема і м'язи всередині рота, на які дуже часто не звертають уваги. Після цього простежте за тим, щоб не напружувати плечі, а руки опустіть вздовж тіла. Видихніть та розслабте груди, а після цього і ноги, стегна та ікри.

Спробуйте очистити свій розум та протягом 10 секунд думайте про щось комфортне та спокійне. Якщо вам це допомагає, ви також можете повторювати подумки слова "не думайте".



Військовий метод допомагає швидко заснути / Фото Pexels

Боротьба з тривожністю

Деякі прості техніки допомагають контролювати рівень стресу в організмі, а також допоможуть вам розслабитися перед сном.

Дихальна практика 4 – 7 – 8. Вам потрібно видихнути через рот усе повітря, а потім закрити губи і протягом 4 секунд втягувати повітря через ніс. Затримайте його всередині на 7 секунд та видихайте протягом 8. Повторіть цю вправу кілька разів та контролюйте свій стан, адже можливе запаморочення.

Вам потрібно видихнути через рот усе повітря, а потім закрити губи і протягом 4 секунд втягувати повітря через ніс. Затримайте його всередині на 7 секунд та видихайте протягом 8. Повторіть цю вправу кілька разів та контролюйте свій стан, адже можливе запаморочення. Прогресивна м'язова релаксація. Спробуйте напружити усі м'язи в тілі та тримайте цей стан так довго, як тільки зможете. Після цього розслабте усі м'язи – і за інерцією вони розслабляться навіть сильніше, ніж якби ви спробували зробити це відразу. Після цього намагайтеся по черзі напружувати і розслабляти усі частини тіла по черзі із паузою у 10 секунд між підходами.

Змусьте себе не спати

Звісно, це звучить як зовсім протилежне до того, що ви хочете досягти, та ця техніка справді працює. Якщо ви будете говорити до себе та переконувати у тому, що вам важливо залишатися бадьорими та не спати, ваш організм неодмінно вкладе вас до сну. Цей феномен також називають парадоксальними намірами.