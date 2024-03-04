Протирання джинсів може бути дратівливою проблемою. Проте, на щастя, існує кілька досить ефективних способів її вирішення, які ви можете спробувати вже прямо зараз.

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Скільки років служать джинси

Тривалість служби ваших штанів може суттєво відрізнятися в залежності від деяких чинників. Зокрема, потрібно зважати, з якого саме матеріалу виготовлені ваші штани, ступінь їхнього зношення та інтенсивність використання. В середньому ж якісні джинси можуть прослужити від кількох років до кількох десятиліть – але тільки за умови правильного догляду за ними.

Втім, варто пам'ятати і про те, що може змінитися мода чи ваші вподобання, тож ви можете оновити свій гардероб навіть попри те, що ваші джинси у досить хорошому стані. Та для того, щоб продовжити термін служби вашого одягу, вам потрібно дотримуватися рекомендацій на етикетках вашого одягу щодо прання та зберігання, уникати надмірних сонячних променів та надто сильного тертя у тих місцях, де джинси можуть зношуватися найшвидше.

Як захистити джинси від протирання

Для того, щоб запобігти виникненню проблеми протирання штанів, експерти радять перш за все правильно носити джинси – так, щоб уникати надмірного тертя об поверхні, що можуть пошкодити вашу тканину. Окрім того, вам важливо використовувати ремінь для того, щоб запобігти розтягуванню тканини в ділянці пояса та між ніг.

Ще один не менш важливий аспект – правильний догляд. Прати джинси обов'язково потрібно у холодній воді та на делікатному режимі прання. Також намагайтеся уникати використання сушарки та прасування – набагато краще буде сушити джинси на повітрі та не піддавати їх зайвий раз високим температурам.



Джинси можна захистити від надмірного протирання / Фото Pexels

Що робити, якщо джинси протираються між ніг

Якщо ваші джинси все ж протираються і ви ніяк не можете уникнути цієї проблеми, тоді ви можете вдатися до кількох методів, які допоможуть виправити цю проблему. Перш за все, ви можете використати латочки за появи перших ознак протирання – їх поміщають з внутрішнього боку тканини, і це запобігає подальшому руйнуванню матеріалу та робить протирання непомітним.

Також ви можете спробувати натерти джинси парафіном – це збільшить їхню міцність та завадить протиранню. І, звісно, найбільш перевірений і надійний спосіб – зверніться до кравця, щоб він зміцнив проблемні ділянки чи навіть вніс зміни у крій ваших штанів, щоб запобігти подальшому протиранню.