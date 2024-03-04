Зберігання речей на холодильнику може здаватися чудовим рішенням, яке допомагає суттєво економити простір, проте насправді це може викликати більше проблем, ніж рішень.

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Їжа

Може бути зручно ставити різні види їжі на холодильник, коли у вас не залишається місця в коморі чи на стільницях, проте це зовсім не найкращий варіант. Річ у тому, що двигун вашого холодильника виділяє тепло, і це може вплинути на якість та безпеку ваших продуктів.

Тож для того, аби зберегти вашу їжу свіжою, вам краще знайти інше місце для її зберігання, ніж верхня поверхня холодильника.

Рослини

Зелень у просторі – це справді чудово і може надати кімнаті більш затишний і водночас яскравий вигляд. Втім, краще помістити ці рослини кудись, де вони зможуть і справді добре рости, а не на холодильник.

Рослини можуть любити тепло протягом якогось короткого періоду, проте якщо вони будуть стояти на спеці, це буде частіше висушувати ґрунт. У такому місці ви можете забути про їхній регулярний полив і, скоріш за все, на вашому холодильнику буде недостатньо сонячного світла для ваших рослин.

Хліб

Зберігати і хліб, і інші хлібобулочні вироби може здатися зручним, але насправді тепло, що виділяє холодильник, призведе до того, що цей продукт буде швидше псуватися. На холодильнику він набагато швидше почерствішає, і занепокоєння викликає також те, що у такому місці до вашого хліба набагато простіше дістатися шкідникам, якщо вони є у вашому домі.

Вино

Ви вже точно знаєте, що вино найкраще збірегати у прохолодному місці для того, щоб його смак і якість залишилися на високому рівні. І якщо ви будете використовувати неправильні температури, це може призвести до псування продукту. Верхня частина холодильника, безумовно, не підходить для цієї цілі.



На холодильнику не варто зберігати багато речей / Фото Pexels

Електроніка

Ви точно не хочете ставити на холодильник радіо, мікрохвильовку чи іншу електроніку. Такі прилади і пристрої не варто залишати там, адже вібрація від компресора холодильника може призвести із часом до пошкодження деяких їхніх делікатних компонентів.

Ліки

Ліки можуть дуже легко зіпсуватися, якщо ви будете зберігати їх на холодильнику. Ідеальне середовище для зберігання медикаментів – це сухе та прохолодне місце, і верхня частина холодильника не може забезпечити таке середовище.