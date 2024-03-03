Якщо ви хочете, щоб ваша спальня мала не лише більше місця, але й загалом виглядала більшою, то дизайнери мають для вас кілька порад, як максимально ефективно досягнути ефекту більшої кімнати за допомогою вибору фарби, освітлення та ще кількох важливих речей.

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Підвісні бра

Замість бра поставте настільні лампи. Цей спосіб здатен обдурити око та звільнити простір у спальні зі стін.

Вбудовані меблі

Все частіше у магазинах можна зустріти ліжка з вбудованими висувними ящиками, в яких можна зберігати одяг та взуття. Також кімнатні сходи, які ведуть до ліжка в двоярусних кімнатах також можуть мати шухляди. З такими меблями вам не доведеться докуповувати додаткові шафи.

Монотонна колірна палітра

Щоб ваша спальня візуально виглядала більшою, не треба інтегровувати у простір різні кольори. Нехай ваші стіни та стеля будуть одного кольору. Дизайнери кажуть, що світлі фарби найкраще допомагають створити ефект більшої кімнати.



У спальні має бути монотонна колірна палітра / Фото Pexels

Додатковий простір

Для того, щоб спальня не була занадто тісною, постарайтеся залишити вільне місце навколо ліжка.

Вертикальні полиці

Висоту у спальні зможуть додати вертикальні полиці з книжками. Дизайнери кажуть, що вертикальні лінії привертають погляд догори, створюючи відчуття вищої стелі та більшої кімнати.