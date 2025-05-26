Іриси стоятимуть у вазі тижнями: запам'ятайте цей елементарний лайфхак

Іриси – це дуже елегантні та витончені квіти, які зараз саме на піку цвітіння. Втім, єдиний їхній недолік полягає у тому, що пелюстки в них дуже ніжні, а це значить, що тішать своїм цвітінням у вазі вони недовго.

Основна причина швидкого в'янення ірисів у вазі – це їхня крихкість. Пелюстки квітів дуже швидко втрачають тургор – тобто вологу. І це пов'язано з тим, що ці квіти не накопичують достатньо води у тканинах, і щойно випаровування перевищує надходження вологи, вони вже втрачають свою пружність, повідомляє 24 Канал.

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Та це не значить, що іриси обов'язково мають зів'янути у вазі за три дні. Ви можете суттєво подовжити їхнє життя у себе вдома дотриманням кількох простих правил.

Правильно наберіть воду

Основна помилка, яка часто призводить до передчасного в'янення ірисів – це неправильний вибір води для квітів. Якщо взяти надто гарячу чи надто холодну воду, це може викликати у рослин стрес та вплине на їхню здатність вбирати вологу. Зрештою, пелюстки тоді швидко зів'януть, і іриси доведеться викинути.

Але є й ще один секрет – іриси зовсім не люблять надмірну кількість води. Повне занурення стебел у воду призведе до швидкого розкладання нижньої частини стебла та розвитку різних бактерій, що сприятиме гниттю квітки.

Найкраще буде наливати у вазу не більше, ніж 5 – 7 сантиметрів води.



Ірисам не потрібно багато води у вазі / Фото Pexels

Обріжте стебла

Інша проблема – це відсутність підрізання стебел перед тим, як ви поставите іриси у вазу. Оскільки стебла мають порожнисту структуру, без оновлення зрізу вони швидко засмітяться повітряними бульбашками, а це перешкоджатиме надходженню води.

Для того, аби цього уникнути, стебла радять підрізати під кутом у 45 градусів, і робити це потрібно під проточною водою, аби не допустити потрапляння води у капіляри.

Поставте вазу у правильному місці

По-перше, не варто ставити іриси під прямі сонячні промені, а також біля кондиціонера чи обігрівача. Тоді випаровування вологи відбувається надто швидко, і іриси почнуть в'янути вже на перший-другий день.

Негативно на тривалості їхнього життя позначаться і протяги – навіть якщо температура у приміщенні комфортна, постійний рух повітря може призвести до швидшого випаровування вологи.

Ще одна помилка, про яку підозрюють не всі – не можна ставити вазу з ірисами недалеко від фруктів. Вони виділяють газ етилен, який прискорює процеси дозрівання та в'янення, тож біля яблук ваші квіти стоятимуть зовсім недовго.

До речі, раніше ми вже розповідали, як доглядати за орхідеєю, аби вона цвіла роками та не в'янула.

Додайте у воду аспірин

Це допоможе уникнути процесу гниття. Окрім аспірину можна також використати сіль – її втирають у кінчики стебел рослини, аби знищити різні бактерії. Популярність мають також такі засоби як хвойний екстракт, лимонний сік чи слабкий розчин марганцівки.

Окрім того, варто подбати про підживлення. Спеціальні підживлення для букетів можна придбати у магазинах, але якщо потрібних немає вдома, можна додати у воду ложку цукру – це спрацює не гірше.