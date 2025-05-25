Чимало квітникарів побоюються заводити вдома орхідеї, адже вважають, що ця рослина потребує надто багато догляду та може відмовитися цвісти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, всього кілька елементарних лайфхаків допоможуть вашій орхідеї безперервно цвісти місяцями.

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Полив

Надмірний полив – це перша причина, чому орхідеї відмовляються добре рости та взагалі не цвітуть. Рослину слід поливати безпосередньо перед тим, як ґрунт висохне, і не частіше. Один зі способів визначити, чи настав час поливу – зважити горщик. Що важчий він, то більше води міститься у ґрунті.

Після поливу варто також переконатися, що у кроні та між листками орхідеї не залишилося води.



Орхідеї потрібно поливати помірно / Фото Pexels

Ґрунт

Орхідеї потребують ґрунту з хорошим дренажем, що може утримувати воду. Зважайте, що звичайна земля для цих рослин не підходить взагалі – їх потрібно висаджувати у суміш кори, торфу, перліту чи подібних матеріалів.

Освітлення

Орхідеї – це досить сонцелюбні рослини, що потребують принаймні шість годин непрямого, але яскравого світла з вікна, що виходить на схід чи південь. Попри те, що чимало орхідей можуть переносити більшу чи меншу кількість освітлення, зважайте, що оптимальне розміщення квітки збільшує її шанси на цвітіння.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна змусити цвісти амариліс – для цього потрібно знати всього кілька хитрощів.

Добриво

Під час вегетаційного періоду орхідеї особливо потребують регулярних підживлень. Використовуйте спеціалізоване добриво для орхідей приблизно раз на тиждень. Але ось взимку підживлення можна припинити повністю, адже рослини вже не ростуть активно.

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