Капуста – це одна з тих рослин, яка зовсім не любить надмірної вологи та затяжних дощів. Тож Поради 24 розповідають, що потрібно зробити на грядках прямо зараз, аби вберегти свій врожай.

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Мульчування

Це – найпростіший спосіб вберегти врожай, адже він допомагає втримати вологу та не дати їй дістатися рослин. А це зовсім небажано – адже надмірна кількість води в капусті може призвести до розвитку хвороб та гниття.

Мульчування – це поверхневе покриття ґрунту мульчею для його захисту та покращення властивостей. І для мульчі можна використовувати різні матеріали – як органічні, так і штучні.

Для мульчування найкраще використовувати тирсу, адже саме вона допоможе суттєво знизити шкоду від затяжних дощів. Структура тирси така, що вона може поглинути досить багато вологи та захистити капусту від гнилі. Та після того, як тирса повністю намокне, її потрібно замінити на суху.



Капусту потрібно захистити від дощів / Фото Pexels

Опудрювання ґрунту попелом

Надлишок вологи на капусті може не тільки прискорити процеси гниття, але і привабити до овочів дуже велику кількість садових слимаків та дрібних равликів, які відразу ж почнуть поїдати листя.

Окрім того, слиз слимаків продовжує вплив навіть після того, як шкідники переміщаються в інше місце. Тож після того, як пройде дощ, вам потрібно відразу ж опудрити ґрунт біля капусти сухим попелом. Альтернатива – гашене вапно, або ж розчин гірчиці для обприскування наземної частини рослини.