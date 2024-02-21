Щоб квіти не зав’янули за кілька днів, варто вдатися до деяких секретів, які сприятимуть тому, щоб бутони зберігали свіжість та змогли якомога довше простояти у вазі.

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Обрізання стебел

Використовуйте гострі ножиці чи ніж та обрізайте стебла квітів під кутом. Це дозволить їм мати кращий доступ до води.

Температура води

Нехай ваза буде наповнена прохолодною водою. Від крижаної варто відмовитися. Через деякий час ви можете додати у воду лід, який допоможе знизити температуру води, яка стане кімнатною. Прохолодна вода уповільнює в’янення квітів.

Поживний розчин

Щоб букет квітів довше простояв, придбайте у спеціалізованих магазинах розчин, який забезпечує рослинам необхідні поживні речовини.



Поради, які допоможуть зберегти квіти свіжими / Фото Pexels

Видалення листя

Якщо ви помічаєте на квітці зів’ялі та зіпсовані листки – видаляйте їх, щоб уникнути забруднення води. Вони також можуть виділяти неприємний, затхлий запах.

Захист від сонця

Приберіть букет з квітами з місця, на яке прямо падають сонячні промені. Освітлена кімната для квітів – це добре, але попадання сонячних променів здатне перегріти квіти та пришвидшити висихання.

Зміна води

Регулярно змінюйте воду у вазі. Важливо це робити кожного дня, видаляючи бруд зі стінок вази.

Оптимальне розташування

Заберіть букет квітів від опалювальних приладів чи кондиціонерів, щоб уникнути перепадів температур.