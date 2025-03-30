Букет нарцисів буде стояти у вазі тижнями: простий лайфхак

Нарциси – це чудові та яскраві весняні квіти, і завжди приємно отримати у подарунок запашний букет. Та зовсім не хочеться, аби він зів'янув за лічені дні.

Якщо ви отримали букет жовтих нарцисів, певно, хочете зберегти його свіжим якомога довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та зробити це досить просто – варто тільки знати кілька основних правил.

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Тягніть, а не ріжте

Якщо ви не купуєте нарциси, а вирощуєте їх у своєму саду, потрібно запам'ятати просте правило – ці квіти зривають, а не зрізають. Якщо ви назбираєте букет таким способом, можете подовжити термін цвітіння букета – ніжка буде захищена від засмічення та краще вбиратиме воду.

Окрім того, стебло так буде довшим, і квіти буде зручніше формувати у букети.

До речі, раніше ми розповідали, які квіти можна висадити на клумбі, аби вони росли самостійно – вони майже не потребують догляду.

Обирайте квіти уважно

Купуючи нарциси, вам потрібно звернути увагу на те, щоб квіти не були дуже прямі та не мали надто щільно притиснутих пелюсток. Квітка вже має відійти від основного стебла – інакше є шанси, що нарциси були зрізані передчасно та просто не розкриються.

Обрізайте стебла

Кожні кілька днів на стеблах нарцисів потрібно робити свіжий зріз – так вони можуть краще пити воду, а значить, довше стоятимуть. Робіть невеликий надріз під кутом – всього за сантиметр вище від попереднього.



Стебла нарцисів потрібно обрізати / Фото Pexels

Дайте їм трохи місця

Після того, як ви зібрали нарциси, покладіть їх у звичайну воду на кілька годин перед тим, як додати до композиції. Нарциси виділяють сік, що для інших квітів нагадує отруту, та може зробити воду справді каламутною. Цей маленький крок допоможе вам продовжити життя квітів на день чи два.

За кілька годин злийте воду, і вже після цього можете сміливо поєднувати нарциси з будь-якими іншими квітами.

Щодня змінюйте воду

Звісно, зміна води – це найважливіше правило, що допоможе підтримувати свіжість ваших квітів тижнями. Але є ще один лайфхак, про який знають далеко не всі – у воду потрібно додати кілька крапель відбілювача. З нею нарциси будуть жити в рази довше.