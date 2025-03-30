Букет нарциссов будет стоять в вазе неделями: простой лайфхак

Нарциссы – это замечательные и яркие весенние цветы, и всегда приятно получить в подарок душистый букет. И совсем не хочется, чтобы он завял за считанные дни.

Если вы получили букет желтых нарциссов, вероятно, хотите сохранить его свежим как можно дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И сделать это довольно просто – стоит только знать несколько основных правил.

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Тяните, а не режьте

Если вы не покупаете нарциссы, а выращиваете их в своем саду, нужно запомнить простое правило – эти цветы срывают, а не срезают. Если вы соберете букет таким способом, можете продлить срок цветения букета – ножка будет защищена от засорения и лучше впитывать воду.

Кроме того, стебель так будет длиннее, и цветы будет удобнее формировать в букеты.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие цветы можно высадить на клумбе, чтобы они росли самостоятельно – они почти не требуют ухода.

Выбирайте цветы внимательно

Покупая нарциссы, вам нужно обратить внимание на то, чтобы цветы не были очень прямые и не имели слишком плотно прижатых лепестков. Цветок уже должен отойти от основного стебля – иначе есть шансы, что нарциссы были срезаны преждевременно и просто не раскроются.

Обрезайте стебли

Каждые несколько дней на стеблях нарциссов нужно делать свежий срез – так они могут лучше пить воду, а значит, дольше будут стоять. Делайте небольшой надрез под углом – всего за сантиметр выше предыдущего.



Стебли нарциссов нужно обрезать / Фото Pexels

Дайте им немного места

После того, как вы собрали нарциссы, положите их в обычную воду на несколько часов перед тем, как добавить к композиции. Нарциссы выделяют сок, что для других цветов напоминает яд, и может сделать воду действительно мутной. Этот маленький шаг поможет вам продлить жизнь цветов на день или два.

За несколько часов слейте воду, и уже после этого можете смело сочетать нарциссы с любыми другими цветами.

Ежедневно меняйте воду

Конечно, смена воды – это важнейшее правило, что поможет поддерживать свежесть ваших цветов неделями. Но есть еще один лайфхак, о котором знают далеко не все – в воду нужно добавить несколько капель отбеливателя. С ней нарциссы будут жить в разы дольше.