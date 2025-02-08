У приміщенні з картоплею температура повітря повинна бути не більше 3 градусів тепла з вологістю 90%, пише 24 Канал. Вища температура сприятиме тому, що картопля почне проростати, низька температура призведе до замерзання овочів.

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Фахівці радять тримати картоплю окремо від цибулі, часнику яблук та інших овочів, які чутливі до етилену. Саме часник та цибуля провокують посилення росту пагонів на картоплинах.

Найкраще зберігати картоплю в дерев’яних ящиках чи у мішках. Однак у другому варіанті картоплю потрібно буде періодично перевіряти й викидати зіпсовані бульби, щоб не постраждала решта всього урожаю.

Добре зберігається картопля пересипана піском. Від бактеріальної гнилі допоможе листя м’яти, календули, горобини та полину. Щоб захистити картоплю від мишей, розкладіть десь неподалік полин.



Картоплю можна зберігати до весни / Фото Pexels

Для тих, хто мешкає у квартирі, картоплю рекомендовано тримати на балконі. Варто зберігати овочі в міцному герметичному ящику. Найкраще зберігати картоплю в лоджії, якщо є лише відкритий балкон, тоді переставте її в темне місце будь-де, але врахуйте, що термін зберігання скоротиться до одного місяця.

Якщо ж ви придбали кілька кілограмів картоплі, то її залюбки можна тримати в нижньому відсіку холодильника. Зберігатися бульби в холодному місці будуть впродовж кількох тижнів.

У випадку, якщо картопля починає проростати, то до ящика потрібно поставити м’яту, яка уповільнить процес. А для того, щоб вона не псувалася, її радять обробити регулятором зростання, який можна придбати в спеціалізованих магазинах.