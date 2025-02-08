В помещении с картофелем температура воздуха должна быть не более 3 градусов тепла с влажностью 90%, пишет 24 Канал. Более высокая температура будет способствовать тому, что картофель начнет прорастать, низкая температура приведет к замерзанию овощей.

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Специалисты советуют держать картофель отдельно от лука, чеснока яблок и других овощей, которые чувствительны к этилену. Именно чеснок и лук провоцируют усиление роста побегов на картофелинах.

Лучше всего хранить картофель в деревянных ящиках или в мешках. Однако во втором варианте картофель нужно будет периодически проверять и выбрасывать испорченные клубни, чтобы не пострадала остальная часть всего урожая.

Хорошо хранится картофель пересыпанный песком. От бактериальной гнили помогут листья мяты, календулы, рябины и полыни. Чтобы защитить картофель от мышей, разложите где-то неподалеку полынь.



Картофель можно хранить до весны / Фото Pexels

Для тех, кто живет в квартире, картофель рекомендуется держать на балконе. Стоит хранить овощи в прочном герметичном ящике. Лучше всего хранить картофель в лоджии, если есть только открытый балкон, тогда переставьте ее в темное место где угодно, но учтите, что срок хранения сократится до одного месяца.

Если же вы приобрели несколько килограммов картофеля, то ее охотно можно держать в нижнем отсеке холодильника. Храниться клубни в холодном месте будут в течение нескольких недель.

В случае, если картофель начинает прорастать, то к ящику нужно поставить мяту, которая замедлит процесс. А для того, чтобы она не портилась, ее советуют обработать регулятором роста, который можно приобрести в специализированных магазинах.